16-этажный "муравейник" в скале: строители раскрыли секреты дворца Путина и показали схемы

Строители дворца Путина рассказали об объекте (коллаж РБК-Украина)

Дворец Владимира Путина в Геленджике, о котором вышел фильм-расследование российских оппозиционеров из команды Алексея Навального, включает 16-этажный подземный комплекс и представляет из себя настоящий "муравейник" в скале.

Об этом журналистам рассказали строители объекта, передает "Медуза".

По их словам, президент РФ приезжал на стройку под Геленджиком как минимум четыре раза.

Как отметил один из строителей, 16-уровневый подземный комплекс насквозь пронизывает мыс Идокопас в Краснодарском крае РФ.

"Под домом - целый муравейник в скале. Мы просто заходим в вестибюль - как мы это каждый день делаем в метро - и начинаем спускаться вниз. На 14-15-м уровне - верхний блок технических помещений. На 8-м - винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения - и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону - когда мы строили, там предполагался траволатор - как в Шереметьево", - рассказал мужчина.

План комплекса, расположенного под "дворцом Путина" (копия сайта проектной компании "Метро-стиль" в web.archive.org)

Подрядчики также указали на некоторые неточности в фильме Навального о "дворце Путина".

"Нет там никакого особого золота - это сказки! Есть помещения и в пастельных тонах. Мрамор - да, что-то типа оникса - да. Но не золото! Да и мрамор просто европейского качества, такой у нас и на рынках продается. В Зимнем дворце, например, все намного красивее", - возмущался один из множества сменившихся за годы строительства прорабов.

Строители рассекретили и другие "изюминки" этого грандиозного объекта. В частности, они рассказали о том, что аквадискотеки во "дворце Путина" на самом деле две, а не одна, и что склад грязи действительно есть - там хранится лечебная грязь.

Аквадискотека во дворце Путина и план второй аквадискотеки в шато в Дивноморском (фото: meduza.io)

Вся стройка полностью проходила под контролем российской Федеральной службы охраны.

Также сообщается, что многие участвовавшие в стройке компании годами держали на своих сайтах отчеты о престижном "правительственном контракте".

Видео: Тайный дворец Путина в Геленджике

Ранее мы писали о том, что в сети всплыли подробности об иных резиденциях российского президента и показали, как выглядят и сколько стоят другие "тайные усадьбы" Путина.