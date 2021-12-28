В Крыму море неожиданно окрасилось в желтый цвет (видео)

Черное море в Евпатории неожиданно окрасилось в желтый цвет. Это произошло из-за шторма, который поднимает со дна песок, и он не успевает оседать. При этом песок окрашивает волны в ярко-золотистый цвет.

Об этом говорится в сюжете местного "7 Канала".

Эксперты говорят, что бояться такого явления не стоит. Море обретает свой естественный цвет меньше, чем через час после шторма.

Интересно, что после того, как видео с желтым морем появилось в сети, жители оккупированного Крыма начали паниковать. Некоторые посчитали, что это экологическая катастрофа, а другие обвини автора видео в видеомонтаже.

Напомним, на берег Черного моря под Одессой штормом вынесло очень много медуз. При этом эколог Иван Русев рассказал, что недавний шторм в Черном море волнами изменил береговую зону песчаной пересыпи в Национальном парке.

Это привело к тому, что в нескольких местах исчезли широкие пляжи и появились новые участки пляжной зоны. Кроме того, штормом на берег вынесло около миллиона медуз и много мусора.

Мы также писали о том, что на пляжах Азовского моря заметили зеленые шарики разных размеров. По словам экспертов Приазовского национального природного парка, это шаровидная кладофора - природный биофильтр.