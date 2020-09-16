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У Криму катастрофа досягла апогею: вода в кранах брудна і смердюча

Середа 16 вересня 2020 10:21
У Криму катастрофа досягла апогею: вода в кранах брудна і смердюча
У мережі показали экокатастрофу в Криму (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали пересохле водосховище в Криму

Сімферопольське водосховище пересохло практично остаточно. Така ж ситуація в Аянському і Партизанському водосховищах. Вода в кримську столицю звідти майже не надходить. Про це пише блогер Кримський бандерівець в Twitter.

Він публікує фото-докази справжньої екологічної катастрофи на півострові. Вражають масштаби лиха.

Знімки зроблені при в'їзді до Сімферополя з боку Алушти і Ялти.

"Фотографії Сімферопольського водосховища. Це те місце, яке багато хто з вас бачили при виїзді із Сімферополя в бік Алушти/Ялти або при в'їзді до Сімферополя з боку Алушти/Ялти. Фотографії свіжі. Так, води немає зовсім", - прокоментував фотографії блогер.

За словами блогера, йде забір вже донних, мулистих вод - звідси брудна і смердюча вода з кранів.

У Криму катастрофа досягла апогею: вода в кранах брудна і смердючаУ Криму катастрофа досягла апогею: вода в кранах брудна і смердючаВ Криму пересохло Сімферопольське водосховище (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

В коментарях люди з гіркотою відреагували на фото катастрофи.

  • Якщо в Криму немає води, значить Вовкіни труди. По анексії сусіда, непотрібні понти.
  • Немає жодного місця на землі, в якому з приходом "русского мира" , люди стали жити краще. Куди б не приходив "руский мир", скрізь виходила війна, розруха, злидні...
  • Шкода кримчан.
  • Пустеля відновлюється.

Як ми раніше писали, окупанти впевнені, що Україна подасть воду в Крим.

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