ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Крыму археологи обнаружили древнюю керамическую мастерскую: фото с места раскопок

Автор: Роман Мирончук

Археологи нашли древнюю керамическую мастерскую

В оккупированном Крыму археологи обнаружили остатки керамической мастерской IV-III веков до нашей эры. Находку нашли в центре Севастополя на мысе Хрустальный, где сейчас проходят строительные работы.

Эксперты раскопали четыре обжигательные печи, которые были сложены из сырцовых кирпичей. Две из них круглые, а две - квадратные. Круглые применялись при обжиге посуды и амфор, а квадратные использовали для обжига черепицы. Об этом сообщает Институт археологии РАН.

Остатки круглой печи для обжига (фото: archaeolog.ru)

Размеры древних печей составляют примерно 3 на 3 метра. Также в одной из круглых печей археологи нашли керамические грузила для ткацких станков с клеймами. В другой круглой печи найден небольшой керамический штамп, который использовался для нанесения орнамента на глиняные изделия.

Печь для обжига черепицы (фото: archaeolog.ru)

Рядом с печами археологи нашли фрагменты бракованной черепицы и амфор. Также здесь находилась площадка шириной около 10 метров, на которой изготавливали и сушили керамические изделия.

Штампик (фото: archaeolog.ru)

Самые читаемые новости

Данное открытие позволит лучше понять развитие местного гончарного производства, и жизнь населения Херсонеса, где наблюдался высокий спрос на винную керамическую тару - амфоры.

Миниатюрный ткацкий грузик (фото: archaeolog.ru)

Напомним, археологи раскопали богатейший мусульманский некрополь на территории Испании.

Ранее археологи обнаружили на дне Черного моря затопленный город. Первые признаки строений были обнаружены еще в 1970-е годы, но масштабные археологические работы начались только сейчас.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Крымархеология