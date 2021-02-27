Крымский мост может снести вулкан: ученый о новой опасности

При строительстве Керченского моста были допущены грубейшие ошибки со стороны строителей. Но разрушится конструкция по другой причине.

"Мост погубят другие экологические катаклизмы – потому его нельзя было там строить. Потому в 1970-х после проведения изысканий отменили строительство моста. Их проводил Морской государственный университет, кафедра морской геологии. Там нашли грязевой вулканизм – он находится рядом с нынешним Крымским мостом. Если он взорвется, то снесет все, что можно. Потому что в основании Крымского моста не скальные породы, как должно быть в сейсмических районах, а полутвердые глины, опещаненные, водонасыщенные", – рассказывает исследователь.

Более того, эксперт подчеркнул, что строители Крымского моста совершили уголовное преступление даже в рамках российского законодательства.

"Но никто же не хочет слушать! Кстати, сейчас в России стали выступать ученые, которые подтверждают мои слова – что там строить было нельзя. Но через четыре, через пять лет – "надо было думать!". Но ведь мост надо было построить для одного человека, имя которого я не буду называть, – его построили. В СССР были СНіПы – строительные нормы и правила, в которых было написано: арочные мосты в сейсмических районах можно строить только на скальных породах. Их нарушение было уголовным наказанием. Эти нормы изменили только в 2017 году. Это значит, что строившие Крымский мост совершили уголовное преступление. Но вы же понимаете, что им было плевать", – подчеркнул Медовар.