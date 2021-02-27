Кримський міст може знести вулкан: вчений про нову небезпеку

При будівництві Керченського мосту були допущені грубі помилки з боку будівельників. Але зруйнується конструкція з іншої причини.

"Міст погублять інші екологічні катаклізми – бо його не можна було будувати. Тому в 1970-х після проведення вишукувань скасували будівництво мосту. Їх проводив Морський державний університет, кафедра морської геології. Там знайшли грязьовий вулканізм – він знаходиться поруч з нинішнім Кримським мостом. Якщо він вибухне, то знесе все, що можна. Тому що в основі Кримського моста не скельні породи, як повинно бути в сейсмічних районах, а напівтверді глини, опіщанені, водонасичені", – розповідає дослідник.

Щобільше, експерт підкреслив, що будівельники Кримського моста скоїли кримінальний злочин навіть в рамках російського законодавства.

"Але ж ніхто не хоче слухати! До речі, зараз в Росії стали виступати вчені, які підтверджують мої слова – що там будувати не можна. Але через чотири, через п'ять років – "треба було думати!". Але ж міст треба було побудувати для однієї людини, ім'я якого я не буду називати, – його побудували. У СРСР були БНіПи – будівельні норми та правила, в яких було написано: арочні мости у сейсмічних районах можна будувати тільки на скельних породах. Їх порушення було кримінальним покаранням. Ці норми змінили тільки у 2017 році. Це означає, що ті, хто будував Кримський міст, скоїли кримінальний злочин. Але ви ж розумієте, що їм було плювати", – підкреслив Медовар.