Крымский мост оказался под угрозой из-за случившегося коллапса

"Выдержит ли эту весну "гордость" Путина - Крымский мост? Высота снежного покрова в Керчи составляет 47 см. Азовское море замерзло, весь этот снег лежит и прессуется на поверхности ледового покрова, а это - огромная масса ледяная", - пишет журналист.

По его словам с приходом потепления начинается ледоход, после чего глыбы льда перемещаются из Черного до Азовского моря и наоборот.

"Хорошее будет испытание для Крымского моста и его опор... Покупаем попкорн, готовимся к "шоу очередного факапу московитов", - добавил Пенчук.

Он шутит, что мост стоит называть не Крымским, а "летним", ведь использовать его можно разве что в теплую погоду.

Журналист напомнил, что движение из-за непогоды перекрыто уже в течение нескольких дней. А неготовность Крымского моста к экстремальным погодным условиям признают даже крымские пропагандисты.

Крымскому мосту грозит опасность (фото: facebook.com/Борис Пенчук)

Так, в одном из местных СМИ раскритиковали проектировщиков, которые даже не предусмотрели парковочные площадки на такие случаи.

"А ведь при открытии шла речь о какой-то супер-пупер противообледенительной системе, которая не наносит вреда экологии. И где она? И если раньше гадали "Закроют или не закроют паромную переправу?", то теперь получается, что по поводу моста нужно сомневаться, доедешь ли до места назначения вовремя", - пишет an-crimea.ru.