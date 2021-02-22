Кримський міст опинився під загрозою через колапс

"Чи витримає цю весну "гордість" Путіна - Кримський міст? Висота снігового покриву в Керчі становить 47 см. Азовське море замерзло, весь цей сніг лежить і пресується на поверхні льодового покриву, а це - величезна крижана маса", - пише журналіст.

За його словами, з приходом потепління починається льодохід, після чого брили льоду переміщаються з Чорного до Азовського моря і навпаки.

"Добре буде випробування для Кримського моста і його опор... Купуємо попкорн, готуємося до "шоу чергового факапу московитів", - додав Пенчук.

Він жартує, що міст варто називати не Кримським, а "літнім", адже використовувати його можна хіба що в теплу погоду.

Журналіст нагадав, що рух через негоду перекрито вже протягом декількох днів. А неготовність Кримського моста до екстремальних погодних умов визнають навіть кримські пропагандисти.

Кримському мосту загрожує небезпека (фото: facebook.com/Борис Пенчук)

Так, в одному з місцевих ЗМІ розкритикували проєктувальників, які навіть не передбачили паркувальні майданчики на такі випадки.

"А адже при відкритті йшлося про якусь супер-пупер спеціальну систему, яка не завдає шкоди екології. І де вона? І якщо раніше гадали "Закриють чи не закриють поромну переправу?", то тепер виходить, що з приводу мосту потрібно сумніватися, чи доїдеш до місця призначення вчасно", - пише an-crimea.ru.