Крымчане массово болеют кишечными и кожными болезнями: оккупанты требуют вернуть воду

Ситуация с водой в Крыму ухудшается (коллаж: РБК-Украина)

В Крыму в 2020 году в течение всего года наблюдается критическая ситуация с водными ресурсами. Оккупанты аннексированного полуострова шли на разные меры – отключали горячую воду крымчанам, требовали перестать бурить скважины. Так называемые "власти" ранее обвиняли владельцев домохозяйств, которые незаконно подключились к централизованному водоснабжению. Сейчас же российское правительство обвиняет референдум 2014 года. Такие обвинения опубликовала бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская в своем канале в Telegram.

Поклонская подчеркивает, что по данным ООН в 2021 году мир ждет тяжелейший гуманитарный кризис – впервые за последние 75 лет. Она также подчеркивает, что этот прогноз станет реальностью, если ООН не предпримет мер для помощи Крыму. Также она обвинила украинскую сторону в отсутствии воды на полуострове.

"Простыми словами: людям перекрыли питьевую чистую воду из-за проведенного референдума в 2014 году. На полуострове нет пресной воды. В кранах течет грязная, ржавая и вонючая вода, из-за которой люди начинают массово болеть кишечными и кожными заболеваниями. Обращаюсь на протяжении нескольких месяцев в ООН, говорю о том, что лишение людей права на пресную воду в XXI веке является грубейшим нарушением международных общепризнанных документов. И главное, что более двух миллионов человек, проживающих на территории Юго-Восточной Европы (а не на дальних планетах – Марсе или Юпитере), находятся на грани гуманитарной катастрофы. В своих обращениях прошу уполномоченных лиц: ПОМОГИТЕ прекратить это безобразие!" – пишет Поклонская, требуя вернуть воду Крыму.

Также бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма напомнила, что отсутствие воды на полуострове вредит экологии, приводит к климатическим изменениям и несет угрозу для жизней миллионов людей.

"Однако древнейшая международная организация, призванная защищать права человека, сегодня оказалась способна лишь к констатации фактов о приближающейся гуманитарной катастрофе и необходимости выделения денег для ее преодоления", – подчеркивает Поклонская.

Стоит отметить, что до этого Москва обвинила крымчан в проблемах с водой на полуострове.

Также представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал вопрос водоснабжения полуострова рычагом давления в руках Киева.