Крым всколыхнуло землетрясение: подробности

В Крыму произошло землетрясение (коллаж: РБК-Украина)

В Крыму в ночь на 12 января произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудой менее трех баллов, но жители Ялты почувствовали сейсмическую активность.

Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Юрий Вольфман, пишет Интерфакс.

"Информация пока предварительная, еще идет обработка данных. Сегодня ночью в Ялте, недалеко от Ливадии, в 23:24 (по киевскому времени 22:24. - Ред.) было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее: класс 8,5, магнитуда меньше 3", - заявил он.

Хотя землетрясение учеными названо слабым, в некоторых местах чувствовалась вибрация. Информации о разрушениях либо пострадавших пока нет.

Отметим, что Крым является сейсмически активным регионом, в котором фиксируется около 200 землетрясений за год. А вот последние годы были отмечены "сейсмическим затишьем".

Самым известным Крымским землетрясением считаются события сентября 1927 года, когда в городе Ялта было разрушено около 70% построек, включая знаменитое Ласточкино гнездо. Тогда три человека погибли, а десятки получили травмы.

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