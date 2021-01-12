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Крым всколыхнуло землетрясение: подробности

Ялта, Вторник 12 января 2021 10:16
Крым всколыхнуло землетрясение: подробности
В Крыму произошло землетрясение (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Крыму в ночь на 12 января произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудой менее трех баллов, но жители Ялты почувствовали сейсмическую активность.

Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Юрий Вольфман, пишет Интерфакс.

"Информация пока предварительная, еще идет обработка данных. Сегодня ночью в Ялте, недалеко от Ливадии, в 23:24 (по киевскому времени 22:24. - Ред.) было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее: класс 8,5, магнитуда меньше 3", - заявил он.

Хотя землетрясение учеными названо слабым, в некоторых местах чувствовалась вибрация. Информации о разрушениях либо пострадавших пока нет.

Отметим, что Крым является сейсмически активным регионом, в котором фиксируется около 200 землетрясений за год. А вот последние годы были отмечены "сейсмическим затишьем".

Самым известным Крымским землетрясением считаются события сентября 1927 года, когда в городе Ялта было разрушено около 70% построек, включая знаменитое Ласточкино гнездо. Тогда три человека погибли, а десятки получили травмы.

Ранее мы писали, что в Японии проснулся мощный вулкан. Появилось видео, как после взрывов разлетаются раскаленные камни.

Также сообщалось, что в Мексике взорвался один из самых больших вулканов в мире, появилось мощное видео.

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Новости Украины Происшествия Крымземлетрясение

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