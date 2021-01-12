Крим сколихнув землетрус: подробиці

У Криму стався землетрус (колаж: РБК-Україна)

У Криму в ніч на 12 січня стався землетрус. Підземні поштовхи були магнітудою менше трьох балів, але жителі Ялти відчули сейсмічну активність.

Про це повідомив директор Інституту сейсмології і геодинаміки КФУ імені В. І. Вернадського Юрій Вольфман, пише Інтерфакс.

"Інформація поки попередня, ще йде обробка даних. Сьогодні вночі в Ялті, недалеко від Лівадії, у 23:24 (за київським часом 22:24. - Ред.) було два поштовхи з різницею в три хвилини. Перший поштовх був сильнішим: клас 8,5, магнітуда менше 3", - заявив він.

Хоча землетрус вченими названо слабким, в деяких місцях відчувалася вібрація. Інформації про руйнування або постраждалих поки немає.

Зазначимо, що Крим є сейсмічно активним регіоном, в якому фіксується близько 200 землетрусів за рік. А ось останні роки були відзначені "сейсмічним затишшям".

Найбільш відомим Кримським землетрусом вважаються події вересня 1927 року, коли в місті Ялта було зруйновано близько 70% будівель, включаючи знамените Ластівчине гніздо. Тоді три людини загинули, а десятки отримали травми.

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