Крым становится пустыней из-за варварского расхода воды: ученый предупредил об экокатастрофе

Оккупированный Россией Крым из-за изменения климата и хищнической добычи "властями" воды входит в период опустынивания, и в ближайшие годы ситуация будет только усугубляться.

Об этом профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, академик и эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов рассказал в интервью УНИАН.

Ученый отметил, что на полуострове меняется и сокращается водность, что грозит превращением Крыма в пустыню.

"Картина будет очень грустной, если в ближайшие годы полуостров не получит большое количество осадков. Можно надеяться, что на Ай-Петри выпадет снег, и проблема крымских водохранилищ будет частично решена. Но общий тренд такой, что сухости будет больше и больше", - рассказал он.

Также академик обратил внимание на лукавство оккупационной администрации Крыма о том, что проблемы с водой на полуострове якобы связаны только с тем, что на материковой Украине с 2014 года прекратил работу Северо-Крымский канал. Дело в том, что эта вода поступала для сельскохозяйственных и промышленных целей.

"Для наполнения водохранилищ канал был вспомогательным или резервным источником. Его задачей не было обеспечение водой городов и поселков", - говорит ученый.

При этом последние несколько лет из-за глобального изменения климата стали максимально засушливыми в Крыму, и естественное наполнение рек за счет осадков и таянья снегов заметно уменьшилось.

"Крымские "власти" бурят более ста скважин ежегодно, чтобы решить локальные проблемы. В итоге по трубам идет артезианская вода, которой миллионы лет. Если помните, десять лет назад была минеральная вода "Крымская", ее разливали под Евпаторией. Мы ее покупали, чтобы пить, а сейчас она сливается в унитаз. Уникальный ресурс расходуют самым варварским способом. Это как поливать грядки шампанским", - возмущается Хлобыстов.

Академик добавил, что из-за такой "хищнической" добычи воды в большом количестве образуются подземные пустоты, происходит просадка горных пород, искусственные малые землетрясения. Вода уходит все глубже и может становиться все хуже.

Ранее мы писали о том, что в Крыму из-за засухи "доили" облака, однако эксперимент оккупантов вышел боком.

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