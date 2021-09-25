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"Крым российский и ненавидит АТОшников": тиктокерша из Николаева попала в громкий скандал

Автор: Тетяна Самарук

В Украине девушка попала в скандал, назвав временно оккупированный украинский Крым "российским" и раскритиковав льготы для АТОшников.

Видео, на котором блогер высказала свое мнение, опубликовали в Telegram-канале "Катарсис".

Что известно о блогерше

Так, в TikTok блогерша записана под ником khristina505. Страница женщины также есть в соцсети Facebook, где она тоже записана как Кристина, там она указала, что родом из Львова, а проживает в городе Николаев.

Почему возник скандал

На видео девушка возмущается, что ее знакомым для поездки на крымский полуостров нужны были документы, что подтверждают наличие там родственников. Также она неоднократно назвала Крым "Россией".

Кроме того, пользователи у нее переспросили, на что она ответила: "Чей Крым? Российский Крым, чей, чей. По документам. Вот и все, пишите, что хотите".

На другом видео она рассказала, почему "не любит" АТОшников.

"Потому что они много из себя изображают", – сказала украинка.

На этом видео она говорила на русском языке, хотя раньше разговаривала на украинском. В частности, она возмутилась, что в маршрутках участники АТО показывают свои удостоверения и могут не платить за проезд.

"И что? П**дуй работай!"– сказала она и добавила, что "ненавидит" таких людей.

Ранее мы сообщали, что в Харькове разгорелся языковой скандал.

Также мы писали, что в Хмельницком патрульный отказался общаться на украинском языке.

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