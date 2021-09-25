"Крим російський і ненавидить АТОвців": тіктокерка з Миколаєва потрапила у гучний скандал

Що відомо про блогерку

Так, у TikTok блогерка записана під ніком khristina505. Сторінка жінки також є в соцмережі Facebook, де вона теж записана як Христина, там вона вказала, що родом зі Львова, а проживає в місті Миколаєва.

Чому виник скандал

На відео дівчина обурюється, що її знайомим для поїздки на кримський півострів потрібні були документи, що підтверджують наявність там родичів. Також вона неодноразово назвала Крим "Росією".

Окрім того, користувачі у неї перепитали, на що вона відповіла: "Чий Крим? Російський Крим, чий, чий. За документами. Ось і все, пишіть, що хочете".

На іншому відео вона розповіла, чому "не любить" АТОвців.

"Тому що вони багато про себе вдають", – сказала українка.

На цьому відео вона говорила російською мовою, хоча раніше розмовляла українською. Зокрема, вона обурилася, що в маршрутках учасники АТО показують свої посвідчення і можуть не платити за проїзд.

"І що? П**дуй працюй!" – сказала вона та додала, що "ненавидить" таких людей.