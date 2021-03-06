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В Крым пришла настоящая весна: "расцвел" целый лес (фото)

Автор: Анна Киселева

Весенняя погода в начале марта по-настоящему весенняя только в Крыму. В то время как жители центральных регионов страдают от двухзначных морозов в ночное время, крымчане во всю любуются первыми весенними цветами. На полуострове десятки квадратных километров покрывают подснежники, крокусы и многие другие ранние цветы.

Фотографиями устеленных цветами лесов поделился крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

Судя по опубликованным снимкам, на Крымском полуострове "зацвел" целый лес.

"Каждому свое. Хороших весенних выходных", – говорится в подписи к фото.

В Крыму расцвел целый лес (фото: twitter.com/KrimRt)

Пользователи сети разделяют восхищение автора сделанными снимками.

Стоит отметить, что погода в Крыму весной радует теплом с первых дней. Обычно уже в начале марта здесь в полную силу светит солнце, а воздух нагревается выше +10°C, доходя в течение месяца до +20 C. Редкие ночные заморозки случаются все реже, расцветают плодовые деревья, пробиваются подснежники, воздух наполняется весенними ароматами и свежестью.

Считается также, что весна – это лучшее время для того, чтобы посетить Крым без планов искупаться в море. Цветение происходит настолько одномоментно, что в течение нескольких недель туристы ходят в окружении цветущих деревьев, кустов и лужаек.

Напомним, что ранее мы рассказывали, где в Украине можно полетать на воздушном шаре.

До этого мы писали, что на Закарпатье в канун Рождества расцвела сакура.

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Новости Украины Крымприродацветение
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