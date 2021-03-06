В Крим прийшла справжня весна: "розцвів" цілий ліс (фото)

Судячи з опублікованих знімків, на Кримському півострові "зацвів" цілий ліс.

"Кожному своє. Гарних весняних вихідних", – йдеться у підписі до фото.

В Криму розцвів цілий ліс (фото: twitter.com/KrimRt)

Користувачі мережі поділяють захоплення автора зробленими знімками.

Варто відзначити, що погода в Криму навесні радує теплом з перших днів. Зазвичай вже на початку березня тут на повну силу світить сонце, а повітря нагрівається вище +10°C, доходячи протягом місяця до +20 C. Рідкісні нічні заморозки трапляються все рідше, розцвітають плодові дерева, пробиваються проліски, повітря наповнюється весняними ароматами та свіжістю.

Вважається, що весна – це найкращий час для того, щоб відвідати Крим без планів скупатися в морі. Цвітіння відбувається настільки одномоментно, що протягом декількох тижнів туристи ходять в оточенні квітучих дерев, кущів і галявин.