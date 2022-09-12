Крым хочет домой: у оккупантов "подгорает" от украинской музыки на праздниках

Во временно оккупированном россиянами Крыму усилилось проукраинское движение. Люди уже начали открыто включать украинскую музыку, петь на торжествах украинские песни и даже использовать "националистические лозунги".

И российских оккупантов "подгорает" из-за таких ситуаций, а коллаборант, которого российские оккупанты поставили "главой" Крыма, Сергей Аксенов даже грозит уголовной ответственностью.

Причиной такой реакции стали видео в пророссийских пабликах со свадьбы в одном из ресторанов в Бахчисарае. Гости весело танцуют и подпевают по песню "Червона калина".

Как отмечают гневные российские комментаторы, свадьбу праздновали в ресторане "Арпат" и там присутствовали жители сразу нескольких поселков - Долинное, Фурмановка и Новенькое.

"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, распевают националистические песни.

Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства", - заявляет марионеточный "глава" Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Также он предложил жителям Крыма, которые поддерживают украинский режим, уехать в ту страну, которую они любят. И уточнил, что за подобные проявления своей идентичности будет уголовная ответственность.

Всех жителей Крыма будут идентифицировать по видеозаписям, увольнять с работы и закрывать их бизнесы.

Стоит отметить, что этот случай уже не единичный и все чаще жители Крыма преодолевают свой страх и начинают слушать и исполнять украинские песни.