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Крим хоче додому: в окупантів "підгорає" від української музики на святах

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Крим, Понеділок 12 вересня 2022 22:21
Крим хоче додому: в окупантів "підгорає" від української музики на святах Фото: у окупантів в Криму підгорає через проукраїнські настрої (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У тимчасово окупованому росіянами Криму посилився проукраїнський рух. Люди вже почали відкрито вмикати українську музику, співати на урочистостях українські пісні та навіть використовувати "націоналістичні гасла".

І російських окупантів "підгорає" через такі ситуації, а колаборант, якого російські окупанти поставили "главою" Криму, Сергій Аксьонов навіть загрожує кримінальною відповідальністю.

Причиною такої реакції стали відео в проросійських пабліках з весілля в одному з ресторанів в Бахчисараї. Гості весело танцюють і підспівують по пісню "Червона калина".

Як відзначають гнівні російські коментатори, весілля святкували в ресторані "Арпат" і там були присутні жителі відразу декількох селищ - Долинне, Фурманівка і новеньке.

"В інформаційному просторі з'являються відео з публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, виспівують націоналістичні пісні.

Вважаю, що й організаторів, і учасників подібних розваг треба притягати до відповідальності, звільняти від займаних посад, вживати інших заходів в рамках законодавства", - заявляє маріонетковий "глава" Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі.

Також він запропонував жителям Криму, які підтримують український режим, виїхати в ту країну, яку вони люблять. І уточнив, що за подібні прояви своєї ідентичності буде кримінальна відповідальність.

Всіх жителів Криму будуть ідентифікувати за відеозаписами, звільняти з роботи та закривати їх бізнеси.

Варто відзначити, що цей випадок вже не поодинокий і все частіше жителі Криму долають свій страх і починають слухати та виконувати українські пісні.

Приміром, на набережній Ялти на початку вересня запальна "Смерека" зірвала шквал оплесків.

А в серпні на одному з весіль у Сімферополі гості хвацько танцювали під пісню Ротару.

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