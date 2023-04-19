Круто чи некруто? Які яйця найкорисніші

Які яйця найкорисніші

Яйце складається з яєчного білка та жовтка у вапняній світлопроникній шкаралупі. Колір жовтка залежить від раціону несучки й може бути від блідого жовтого до темно-коричневого.

Найкориснішими яйцями лікарі називають зварені некруто, "у мішечок" або яйце пашот. У таких яйцях білок вже денатуризовано, його легше засвоїти, а температурне руйнування амінокислот менше. Пам'ятайте, що швидке варіння зберігає більше корисних речовин, але біодоступність їх трохи менша.

Трохи менш корисні – це яйця, зварені круто, а потім уже сирі. Занадто тривала теплова обробка призводить до того, що яйця втрачають свою харчову цінність, тому краще не варити яйця більше 4 хвилин.

Чи має значення розмір?

Багато хто з нас думає, що чим більше яйце, тим краще. Насправді велике яйце несе стара курка, а дрібне – молода. Найбільш корисним вважається яйце третьої або другої категорії масою від 35 до 54,9 г.

Скільки яєць можна їсти за день?

Вживати яйця здоровій людині, яка не має підвищеного холестерину, рекомендується не більше 2-3 штук на день, а тим, у кого підвищено або є проблеми з ШКТ, не більше одного яйця 2-3 рази на тиждень.