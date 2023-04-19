Круто чи некруто? Які яйця найкорисніші

Яйця - це чудове джерело білка та просто незамінний продукт у нашому повсякденному харчуванні. Про користь цього продукту знають майже всі.
Як приготувати яйця так, щоб зберегти всі корисні амінокислоти в білку та поживні якості жовтка – читайте у матеріалі Styler.
Яйце складається з яєчного білка та жовтка у вапняній світлопроникній шкаралупі. Колір жовтка залежить від раціону несучки й може бути від блідого жовтого до темно-коричневого.
Найкориснішими яйцями лікарі називають зварені некруто, "у мішечок" або яйце пашот. У таких яйцях білок вже денатуризовано, його легше засвоїти, а температурне руйнування амінокислот менше. Пам'ятайте, що швидке варіння зберігає більше корисних речовин, але біодоступність їх трохи менша.
Трохи менш корисні – це яйця, зварені круто, а потім уже сирі. Занадто тривала теплова обробка призводить до того, що яйця втрачають свою харчову цінність, тому краще не варити яйця більше 4 хвилин.
Багато хто з нас думає, що чим більше яйце, тим краще. Насправді велике яйце несе стара курка, а дрібне – молода. Найбільш корисним вважається яйце третьої або другої категорії масою від 35 до 54,9 г.
Вживати яйця здоровій людині, яка не має підвищеного холестерину, рекомендується не більше 2-3 штук на день, а тим, у кого підвищено або є проблеми з ШКТ, не більше одного яйця 2-3 рази на тиждень.
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