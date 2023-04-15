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Скільки часу можна зберігати варені яйця, щоб не отруїтись

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Субота 15 квітня 2023 15:35
Скільки часу можна зберігати варені яйця, щоб не отруїтись Скільки зберігати варені яйця (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після Великодня майже в кожному будинку залишається багато красивих яєць. Однак, такий продукт потрібно правильно зберігати, щоб не отруїтись.

Скільки можна зберігати варені яйця - читайте на Styler нижче.

Варені яйця в холодильнику

Яйця добре сприймають низькі температури і можуть зберігатися в холодильнику до 20 днів. Важливо, щоб всі яйця були в цілій та неушкодженими. Тільки тоді вони будуть довго зберігатись.

Скільки зберігати при кімнатній температурі

При кімнатній температурі варені яйця можуть зберігатися не більше 12 годин. Якщо цей термін вже минув - не варто ризикувати здоров'ям.

Важливо, якщо ж шкаралупа тріснута, то термін зберігання зменшується.

Як збільшити термін зберігання

Для того, щоб зберігати яйця довше, їх не просто потрібно відварити, але і змастити шкаралупу соняшниковою олією. Таким способом закриваються пори шкаралупи.

Змащені маслом варені яйця можна зберігати в холодильнику до сорока днів. Але все одно варто бути обережнішими перед їх вживанням та перевірити свіжість.

Скільки часу потрібно варити

Яйця на Великдень варять круто, через це вони довше зберігаються.

Курячі яйця потрібно покласти в каструлю, повністю залити водою, довести до кипіння і варити на слабшому вогні 10 хв.

В кінці їх потрібно дістати з води, дати охолонути та гарно розфарбувати перед Великоднем.

Раніше ми повідомляли про незвичний спосіб фарбування яєць лушпинням.

Також ми писати про найкращі барвники для яєць на Великдень.

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