Вкрутую или всмятку? Какие яйца полезнее всего

Яйца - это прекрасный источник белка и просто незаменимый продукт в нашем повседневном питании. О пользе этого продукта знают практически все.
Как приготовить яйца так, чтобы сохранить все полезные аминокислоты в белке и питательные качества желтка - читайте в материале Styler.
Яйцо состоит из яичного белка и желтка в известковой светопроницаемой скорлупе. Цвет желтка зависит от рациона несушки и может быть от бледного желтого до темно коричневого.
Самыми полезными яйцами врачи называют сваренные всмятку, "в мешочек" или яйцо пашот. В таких яйцах белок уже денатуризирован, его легче усвоить, а температурное разрушение аминокислот меньше. Помните, что быстрая варка сохраняет больше полезных веществ, но биодоступность их немного меньше.
Немного менее полезны - это яйца, сваренные вкрутую, а потом уже сырые. Слишком длительная тепловая обработка приводит к тому, что яйца теряют свою пищевую ценность, поэтому лучше варить яйца не более 4-5 минут.
Многие из нас думают, что чем крупнее яйцо, тем лучше. На самом деле крупное яйцо несет старая курица, а мелкое – молодая. Наиболее полезным считается яйцо третьей или второй категорий массой от 35 до 54,9 г.
Употреблять яйца здоровому человеку, у которого нет повышенного холестерина, рекомендуется не более 2-3 штук в день, а тем, у кого повышен или есть проблемы с ЖКТ, не более одного яйца 2-3 раза в неделю.
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