Вкрутую или всмятку? Какие яйца полезнее всего

Какие яйца полезнее

Яйцо состоит из яичного белка и желтка в известковой светопроницаемой скорлупе. Цвет желтка зависит от рациона несушки и может быть от бледного желтого до темно коричневого.

Самыми полезными яйцами врачи называют сваренные всмятку, "в мешочек" или яйцо пашот. В таких яйцах белок уже денатуризирован, его легче усвоить, а температурное разрушение аминокислот меньше. Помните, что быстрая варка сохраняет больше полезных веществ, но биодоступность их немного меньше.

Немного менее полезны - это яйца, сваренные вкрутую, а потом уже сырые. Слишком длительная тепловая обработка приводит к тому, что яйца теряют свою пищевую ценность, поэтому лучше варить яйца не более 4-5 минут.

Имеет ли размер значение?

Многие из нас думают, что чем крупнее яйцо, тем лучше. На самом деле крупное яйцо несет старая курица, а мелкое – молодая. Наиболее полезным считается яйцо третьей или второй категорий массой от 35 до 54,9 г.

Сколько яиц можно есть в день?

Употреблять яйца здоровому человеку, у которого нет повышенного холестерина, рекомендуется не более 2-3 штук в день, а тем, у кого повышен или есть проблемы с ЖКТ, не более одного яйца 2-3 раза в неделю.