Крутий лайфхак від косметолога, який допоможе позбутись зморшків на шиї (відео)

Чому на шиї з'являються зморшки

"Під красивою назвою "кільця Венери" ховається проблема, яка знайома майже кожній жінці - виражені горизонтальні складки в області шиї. Є безліч причин їхньої появи", - пояснює експерт.

Які причини появи зморшок:

генетична схильність

вік

неправильна постава

постійне сидіння в гаджетах (голова вниз)

опущення платизми

"Сьогодні працюємо саме з платизмою - тонким поверхневим мʼязом, опущення якого відбувається швидше, ніж в інший області. Допоможуть прості вправи. Прийоми можете робити через день", - каже косметолог.

Як виконувати ці вправи

Прикладіть долоню щільно під ключицею, а другу - зверху руки. Тоді зробіть невеликий нахил голови, як показано на відео, а потім тягніться вухом догори, після цього - підборіддям. Чергуйте ці рухи. Ви маєте відчувати розтягування і натяг.

Покладіть долоні посередині шиї і розводьте їх у різні боки, тим самим розтягуючи платизму. Робіть так по 10-15 разів за 2 підходи на кожну сторону.

Ті ж самі рухи повторіть із другої сторони.

"Якщо відчуваєте, що природного зволоження шкірі недостатньо під час процедури, то нанесіть трішечки крему", - зазначає косметолог.