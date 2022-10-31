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Крутіше за ікру! Забутий рецепт намазки на хліб за копійки

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Понеділок 31 жовтня 2022 08:30
Крутіше за ікру! Забутий рецепт намазки на хліб за копійки Скріншот: Як приготувати смачну намазку на хліб
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вам захотілося смачненької намазки на хліб, не обов'язково залишати зуби на поличці і йти в магазин за ікрою.

Рецептом смачнющої закуски всього з трьох компонентів поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

"Можна подавати навіть на святковий стіл. Така закуска з'їдається одразу - дуже смачно!" - нахваляє Сергій.

Складники:

  • Оселедець (малосольний) - 1 шт.
  • Морква - 2 шт.
  • Плавлений сир - 90 г

Покрокове приготування

Поставте варити моркву. Почистіть оселедець від хребту, кісточок, шкірки. Якщо в оселедці є ікра, не викидайте, вона вам знадобиться.

Почистіть моркву і відправте все в м'ясорубку. Спочатку першу моркву, потім плавлений сир, потім оселедець, ікру і в кінці другу моркву.

Перемішайте і перекладіть в банку і зберігайте не більше 12 годин в холодильнику.

Не робіть паштет в блендері, ви маєте відчувати його текстуру.

Раніше ми писали, як засолити кільку по-одеськи. Це дуже простий і дешевий рецепт.

Також читайте про рецепт форшмаку по-українськи.

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