Круче любой икры! Забытый рецепт намазки на хлеб за копейки
Если вам захотелось вкусненькой намазки на хлеб, не обязательно оставлять зубы на полочке и идти в магазин за икрой.
Рецептом вкуснейшей закуски всего из трех компонентов поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.
"Можно подавать даже на праздничный стол. Такая закуска съедается сразу – очень вкусно!" – нахваливает Сергей.
Составляющие:
- Сельдь (малосольная) – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Плавленый сырок – 90 г
Пошаговое приготовление
Поставьте варить морковь. Почистите сельдь от хребта, косточек, кожуры. Если в сельди есть икра, не выбрасывайте, она вам пригодится.
Почистите морковь и отправьте все в мясорубку. Сначала первую морковь, затем плавленый сыр, затем сельдь, икру и в конце - вторую морковь.
Перемешайте, переложите в банку и храните не более 12 часов в холодильнике.
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