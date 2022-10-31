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Круче любой икры! Забытый рецепт намазки на хлеб за копейки

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Понедельник 31 октября 2022 08:30
Круче любой икры! Забытый рецепт намазки на хлеб за копейки Скриншот: Как приготовить вкусную намазку на хлеб
Автор: Светлана Мащенко

Если вам захотелось вкусненькой намазки на хлеб, не обязательно оставлять зубы на полочке и идти в магазин за икрой.

Рецептом вкуснейшей закуски всего из трех компонентов поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.

"Можно подавать даже на праздничный стол. Такая закуска съедается сразу – очень вкусно!" – нахваливает Сергей.

Составляющие:

  • Сельдь (малосольная) – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Плавленый сырок – 90 г

Пошаговое приготовление

Поставьте варить морковь. Почистите сельдь от хребта, косточек, кожуры. Если в сельди есть икра, не выбрасывайте, она вам пригодится.

Почистите морковь и отправьте все в мясорубку. Сначала первую морковь, затем плавленый сыр, затем сельдь, икру и в конце - вторую морковь.

Перемешайте, переложите в банку и храните не более 12 часов в холодильнике.

Не делайте паштет в блендере, вы должны чувствовать его текстуру.

Раньше мы писали, как засолить кильку по-одесски. Это очень простой и дешевый рецепт.

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