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Наводили ракети на лікарні. СБУ викрила "волонтерів", завербованих ФСБ

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 10:49
Наводили ракети на лікарні. СБУ викрила "волонтерів", завербованих ФСБ Фото: СБУ викрила агентів ФСБ, які наводили ракети на лікарні (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські агенти під виглядом нібито волонтерів збирали дані про ЗСУ та наводили ракетні удари. Шпигунів викрили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

СБУ викрила агентурну мережу російської ФСБ, які діяла на півдні України. Один з зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера.

Доставляючи допомогу на фронт, він збирав розвіддані про захисників. Крім того, агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі лікарень. Цю інформацію окупанти використовували для коригування ракетних ударів.

Правоохоронці підтвердили, що саме за "наводкою" шпигунів Росія здійснила серію обстрілів медзакладів на півдні України.

За кожне "завдання" агенти отримували від росіян платню, а у разі окупації регіону вони розраховували отримати "посади".

СБУ затримала зловмисників під час спроб визначити геолокації декількох лікарень та енергооб’єктів. Зрадниками виявилися шестеро місцевих жителів, яких на початку вторгнення завербувала ФСБ.

Під час обшуків у шпигунів виявили телефони з доказами та банківські карти. Затриманим оголосили підозру за двома статтями ККУ. Суд обрав міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зрадника загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

Фото: СБУ викрила агентів ФСБ, які наводили ракети на лікарні (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила старосту селища у Київській області, який допомагав окупантам та дав їм маршрути доріг під час наступу на Київ.

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