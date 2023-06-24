Круті поради від стилістки, які допоможуть приховати об'ємний животик. Фотоприклади образів

Багато жінок комплексує через об'ємний животик, тому намагаються його приховати. Але неправильно підібраний одяг навпаки його підкреслить. Втім є кілька правил, які допоможуть грамотно вибирати речі саме під ваш тип фігури та виглядати стильно і витончено.

Про те, як це зробити, розповіла персональна стилістка Олена Шевченко в Instagram .

Як приховати об'ємний животик

"Корекція обʼємного животика - чи не найчастіше питання у блозі. То ж дам кілька простих, але дієвих порад у підборі образів для фігур з обʼємом в зоні талії. Найперше та найголовніше - завжди опускати довжину ваших плечових виробів трошки нижче животика. Бажано закривати пах", - радить експерт.

Також вона рекомендує не обтягувати тулуб. Насправді жінкам тільки здається, що чим менше буде обʼєм їхньої футболки, тим меншими вони виглядатимуть. Але воно так не працює.

"Обʼєм ваших плечових виробів має бути таким, щоб під ними взагалі не було видно контуру животика", - пояснює Шевченко.

Не треба обтягувати руки. Вільний трошки подовжений рукав, не плутайте з рукавами-ліхтариками чи подібними, візуально зробить ручку тоншою.

"Обтягнуті обʼємні руки роблять тулуб візуально обʼємнішим і животик також", - зазначила стиліст.

Як одягом приховати животик (фото: Instagram/purpur.stylist)

Які тканини і принти краще вибирати

Олена не радить жінкам, які комплексують через об'ємний животик, носити одяг із великими принтами. Краще вибирати густий, абстрактний чи анімалістичний принт, або взагалі без нього. Також слід носити одяг із щільної, цупкої тканини.

"Ніякого тонкого стрейчу та трикотажу. А ще - не перетягуйте животик паском штанців. Так ви створите складку, яку буде дуже сильно видно при русі. І дуже вас прошу - уникайте штанців з резинками-рюшами. Вони дуже додають обʼєму животику", - каже стиліст.

Правила від стилістки, які допоможуть приховати животик (фото: Instagram/purpur.stylist)