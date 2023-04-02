Круті ідеї для образу: стилістка показала, як можна використати застарілі речі (фотоприклади)

У кожного з нас є улюблена річ, яка вже дещо вийшла з моди, але досі нам подобається. Не поспішайте викидати такий одяг, його можна використати у стильному образі, якщо знати, з чим скомпонувати.

Що робити із застарілим одягом

Перше правило для таких речей - вони повинні бути в ідеальному стані. Жодних подряпин на фурнітурі, дірок, плям та неакуратних швів. Це дуже важливо.

Друге правило - носити застарілі речі можна тільки з чимось максимально актуальним, трендовим і сучасним.

"Ви повинні розуміти, що така річ буде скоріше фоном, ніж акцентом. Її не можна вписувати у звичайний базовий образ. Бо тоді ризикуєте додати собі віку та виглядати бідною. В прямому сенсі того слова. Нема нічого поганого в обмеженому бюджеті, але нам всім хочеться виглядати "дорого-багато", - каже стилістка.

Приклади компонування застарілих речей із трендовими (фото: Instagram/purpur.stylist)

Шевченко радить акцент переводити на актуальну частину образу. До того ж контраст речей бальзаківського віку та трендових завжди виглядає цікаво.

"Тобто до косухи ми одягаємо трендову спідницю, сукню чи джинси. До піджака - об‘ємну сорочку та карго. А сукню стилізуємо з актуальним пальто", - пояснює стиліст.

Приклади компонування застарілих речей із трендовими (фото: Instagram/purpur.stylist)

Взуття й аксесуари осучаснять образ

"Трендове взуття здатне миттєво зробити навіть трошки застарілий образ - сучасним. Особливо, якщо воно є акцентом вашого образу. Те саме з прикрасами - якщо вони об‘ємні, масивні та перетягують на себе всю увагу, можна сміливо міксувати їх із застарілими речами", - радить Шевченко.

Приклади компонування застарілих речей із трендовими (фото: Instagram/purpur.stylist)

Також стилістка наголошує, що незвичні текстури, такі як пір‘я, хутро і стрази перетягнуть на себе увагу і нейтралізують застарілий ефект речей.

"Але тут є величезне "але". Все це не працює, якщо ви не знаєте особливостей вашої фігури й у вас не "навчене око". Тому перегляд сторінок модних брендів, журналів та блогу стиліста - не марна трата часу, а навчання очей", - каже експерт.

Приклади компонування застарілих речей із трендовими (фото: Instagram/purpur.stylist)