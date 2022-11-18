Круті хлопці! Під Києвом поліцейські врятували рибалку з водяної пастки (відео)

"Наші поліцейські оперативно прибули на місце події, дістали човен для порятунку, разом із рятувальниками витягнули чоловіка із води, надали допомогу", - йдеться у публікації.

Також він опублікував кадри порятунку, зняті нагрудною камерою одного з "копів".

"Впав у воду, ледь не потонув. На цих кадрах поліцейські Київщини рятують із водяної пастки рибалку", - розповів Нєбитов.

Відео: поліцейські в Київській області витягли з води рибалку, що тонув

Як з'ясувалося, ще до прибуття екстрених служб товариш рибалки, на жаль, потонув. Тіло чоловіка дістали водолази.

Головний поліцейський Київської області висловив співчуття близьким загиблого та нагадав про важливість відповідально ставитися до своєї безпеки на воді.

Також він подякував поліцейським офіцерам Петрівської громади Владиславу Одінцову та В'ячеславу Зубову, а також капітану поліції Денису Бикову за професіоналізм і небайдужість

Поліцейські Київської області врятували рибалки в Петрівській громаді (фото: t.me/andrii_nebytov)

У коментарях до публікації користувачі мережі також висловлюють теплі слова подяки правоохоронцям за оперативність, що дозволило врятувати рибалку, який опинився у крижаній воді у смертельній небезпеці.

Круті хлопці! Дякуємо за порятунок життя!

Поліцейські молодці, врятували життя! Громадяни, будьте обережні, дотримуйтесь заходів безпеки та будьте обережні.

Поліцейські Київщини, як завжди, справжні супергерої. Дякую за вашу мужність та небайдужість!

Вдячність за врятоване життя! Добре, що вчасно поспішили на допомогу! Поліцейським респект.

Фото: скрін коментарів facebook.com / Андрій Нєбитов