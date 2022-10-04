У Києві 25-річна жінка впала в озеро у парку: патрульні показали відео порятунку

У Києві правоохоронці врятували 25-річну жінку, яка впала в озеро та не могла самостійно вибратися з води.

Про це 4 жовтня передали у прес-службі патрульної поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Кобзарській у Подільському районі столиці, де розташований парк Кинь-Ґрусть з водоймами.

Як розповіли правоохоронці, увечері їм надійшло повідомлення на лінію 102 про крик про допомогу, що лунає тут недалеко від ставка.

На місце прибули поліцейські Віталій Журавель та Марія Ткач. Інспекторів зустріла схвильована жінка, яка розповіла, що з подругою відпочивала на березі озера, і певної миті та з необережності впала у воду.

"Не гаючи часу, охоронці порядку розпочали пошуки й згодом виявили у воді напівпритомну жінку. Вона сильно замерзла та мала ознаки алкогольного сп'яніння", - йдеться у публікації.

Патрульні витягли громадянку та викликали медиків, супроводили постраждалу в карету "швидкої допомоги", яка доправила молоду жінку до лікарні.

Також правоохоронці опублікували відео, як інспектори врятували киянку, яка потрапила в біду.

Поліцейські закликають усіх, хто помітив людей, які потребують допомоги, негайно дзвонити на лінію 102.

Відео: київські патрульні Віталій Журавель та Марія Ткач, які врятували жінку, яка впала в озеро