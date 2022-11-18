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Крутые ребята! Под Киевом полицейские спасли рыбака из водяной ловушки (видео)

Коллаж РБК-Украина: полицейские спасли рыбака в Киевской области
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области мужчины отправились порыбачить затемно на одном из водоемов в Петровской общине, однако их лодка опрокинулась, и оба оказались в воде. Крики о помощи услышали прохожие, которые позвонили на "102".

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

"Наши полицейские оперативно прибыли на место происшествия, получили лодку для спасения, вместе со спасателями вытащили мужчину из воды, оказали помощь", - говорится в публикации.

Также он опубликовал кадры спасения, снятые нагрудной камерой одного из "копов".

"Упал в воду, чуть не утонул. На этих кадрах полицейские Киевской области спасают из водяной ловушки рыбака", - рассказал Небитов.

Видео: полицейские в Киевской области вытащили из воды тонущего рыбака

Как выяснилось, еще до прибытия экстренных служб товарищ рыбака, к сожалению, утонул. Тело мужчины достали водолазы.

Главный полицейский Киевской области выразил соболезнования близким погибшего и напомнил о важности ответственно относиться к своей безопасности на воде.

Также он поблагодарил полицейских офицеров Петровской общины Владислава Одинцова и Вячеслава Зубова, а также капитана полиции Дениса Быкова за профессионализм и неравнодушие.

Полицейские Киевской области спасли тонущего рыбака в Петровской общине (фото: t.me/andrii_nebytov)

В комментариях к публикации пользователи сети также высказывают теплые слова благодарности правоохранителям за оперативность, что позволило спасти рыбака, оказавшегося в ледяной воде в смертельной опасности.

  • Крутые ребята! Спасибо за спасение жизни!
  • Полицейские молодцы, спасли жизнь! Граждане, соблюдайте осторожность, соблюдайте меры безопасности и будьте осторожны.
  • Полицейские Киевщины, как всегда настоящие супергерои. Спасибо за ваше мужество и неравнодушие!
  • Благодарность за спасенную жизнь! Хорошо, что вовремя поспешили на помощь! Полицейским респект.

Фото: скрин комментариев facebook.com / Андрій Нєбитов

Напомним, недавно мы рассказывали, как под Киевом спасатели вытащили из реки школьницу, которая гуляла на набережной и оступилась - так оказавшись в холодной воде.

А также мы писали, что ранее в начале октября в Киеве 25-летняя женщина упала в озеро в парке, и патрульные показали видео спасения.

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