Крутые ребята! Под Киевом полицейские спасли рыбака из водяной ловушки (видео)

"Наши полицейские оперативно прибыли на место происшествия, получили лодку для спасения, вместе со спасателями вытащили мужчину из воды, оказали помощь", - говорится в публикации.

Также он опубликовал кадры спасения, снятые нагрудной камерой одного из "копов".

"Упал в воду, чуть не утонул. На этих кадрах полицейские Киевской области спасают из водяной ловушки рыбака", - рассказал Небитов.

Видео: полицейские в Киевской области вытащили из воды тонущего рыбака

Как выяснилось, еще до прибытия экстренных служб товарищ рыбака, к сожалению, утонул. Тело мужчины достали водолазы.

Главный полицейский Киевской области выразил соболезнования близким погибшего и напомнил о важности ответственно относиться к своей безопасности на воде.

Также он поблагодарил полицейских офицеров Петровской общины Владислава Одинцова и Вячеслава Зубова, а также капитана полиции Дениса Быкова за профессионализм и неравнодушие.

Полицейские Киевской области спасли тонущего рыбака в Петровской общине (фото: t.me/andrii_nebytov)

В комментариях к публикации пользователи сети также высказывают теплые слова благодарности правоохранителям за оперативность, что позволило спасти рыбака, оказавшегося в ледяной воде в смертельной опасности.

Крутые ребята! Спасибо за спасение жизни!

Полицейские молодцы, спасли жизнь! Граждане, соблюдайте осторожность, соблюдайте меры безопасности и будьте осторожны.

Полицейские Киевщины, как всегда настоящие супергерои. Спасибо за ваше мужество и неравнодушие!

Благодарность за спасенную жизнь! Хорошо, что вовремя поспешили на помощь! Полицейским респект.

Фото: скрин комментариев facebook.com / Андрій Нєбитов