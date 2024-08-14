Круті фільми про супергероїв, які ви могли не бачити. Цікава добірка на вечір

Після напруженого робочого дня хочеться розслабитись і ні про що не думати. Можна вирушити на прогулянку з найкращою подругою чи подивитися цікаве кіно вдома або в кінотеатрі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про фільми про супергероїв, які допоможуть трохи відволіктися від реальності та поринути у світ фантастики.
Фільм, заснований на коміксах видавництва DC Comics про супергероя Флеша.
Баррі Аллен застосовує суперздібності для подорожі в минуле, щоб врятувати свою сім'ю та змінити хід подій. Однак герой ненароком змінює майбутнє і опиняється в пастці іншої реальності. Щоб урятувати світ і жити в майбутньому, яке знає лише головний герой, йому потрібно влаштувати погоню за своє життя.
Супергеройський фільм про трьох героїнь коміксів видавництва Marvel Comics: Керол Денверс (Капітан Марвел), Камалу Хан (Міс Марвел) та Моніку Рамбо. Кінофільм став продовженням фільму "Капітан Марвел" (2019), а також серіалу "Міс Марвел" (2022), та 33-й за рахунком у медіафраншизі "Кінематографічний всесвіт Marvel".
Американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про Мадам Павутину. Титульний персонаж фільму вперше з'явився на сторінках коміксів у 1980 році, проте це перша поява героїні на кіноекрані.
Касандра Вебб (Дакота Джонсон) працює парамедиком у Нью-Йорку. Після нещасного випадку, коли серце дівчини зупинилося на кілька хвилин, її життя починає потроху руйнуватися. Спочатку вона відкриває в собі дар передбачення, який не може контролювати, а потім виявляється, що вона здатна врятувати трьох школярок від потужного ворога. І все це якось пов'язане із минулим головної героїні.
Постапокаліптичний пригодницький бойовик австралійського режисера Джорджа Міллера, приквел фільму "Шалений Макс: Дорога гніву" про юнацькі роки Фуріози.
Фуріоза (Аня Тейлор-Джой) була юною, коли звичний світ почав руйнуватися і зникати. Дівчинку викрали з її будинку, Зеленого місця багатьох матерів. Орда Байкерів на чолі з Дементусом (Кріс Хемсворт) тепер вважає Фуріозу своєю власністю. Поки тривають криваві війни між Дементусом та Несмертним Джо, дівчина намагається вижити. Відтепер головна мета її життя - повернутися додому.
Фантастичний пригодницький бойовик "Крейвен-мисливець" - це новий супергеройський фільм про персонажа з коміксів Marvel. Прем'єра фільму в кінотеатрах запланована на грудень 2024 року.
Крейвен вперше з'явився на сторінках коміксів у 1964 році як противник Людини-Павука. Його зображують як мисливця на великих диких тваринах, а головна мета його життя - перемогти Людину-Павука. Задум зняти фільм про цього героя існував починаючи з 2012 року. Сценарій почали писати у 2018 році. Зйомки розпочали в лютому 2022 року в Ісландії, потім продовжилися у Великій Британії.
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