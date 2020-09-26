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При крушении Ан-26 в Чугуеве погиб сын депутата и ветерана АТО

Чугуев, Суббота 26 сентября 2020 19:31
При крушении Ан-26 в Чугуеве погиб сын депутата и ветерана АТО
Крушение АН-26 в Чугуеве (фото: facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Курсанту в ноябре должен был исполниться 21 год

Среди погибших в результате падения самолета Ан-26 под Харьковом был сын депутата Николаевского областного совета, ветерана АТО Вадима Олабина - Владимир Олабин.

Об этом 26 сентября рассказал общественный деятель Игорь Дятлов на странице в Facebook.

Он добавил, что парень учился в Харьковском университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Ужасная трагедия унесла жизни молодых курсантов, которые мечтали о полетах. Кроме курсантов, погибли военнослужащие, входивших в экипаж воздушного судна... Невозможно представить боль от потери родных и близких", - написал Дятлов.

При крушении Ан-26 в Чугуеве погиб сын депутата и ветерана АТО

фото: скрин поста facebook.com/Dyatlov.I

Как утонили на сайте "Преступности.НЕТ" со ссылкой на источники в ВСУ, Владимир в ноябре должен был отпраздновать свой 21-й день рождения.

Отец погибшего парня Вадим Олабин является полковником СБУ в отставке, он участвовал в боевых действиях на Донбассе, в настоящее время - на пенсии.

Ранее сообщалось, что единственный выживший в авиакатастрофе в Чугуеве рассказал всю правду о трагических событиях, которые привели к гибели 26 человек.

Также мы писали о том, что в сеть попали предполагаемые списки всех, кто был на борту самолета, а также первые фото студентов.

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Новости Украины Происшествия авиакатастрофаЧугуевАН-26курсанты
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