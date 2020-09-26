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При катастрофі Ан-26 в Чугуєві загинув син депутата і ветерана АТО

Чугуїв, Субота 26 вересня 2020 19:31
При катастрофі Ан-26 в Чугуєві загинув син депутата і ветерана АТО
Катастрофа АН-26 в Чугуєві (фото: facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Курсанту в листопаді мав виповнитися 21 рік

Серед загиблих в результаті падіння літака Ан-26 під Харковом був син депутата Миколаївської обласної ради, ветерана АТО Вадима Олабіна - Володимир Олабін.

Про це 26 вересня розповів громадський діяч Ігор Дятлов на сторінці в Facebook.

Він додав, що хлопець навчався в Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба.

"Жахлива трагедія забрала життя молодих курсантів, які мріяли про польоти. Крім курсантів, загинули військовослужбовці, які входили в екіпаж повітряного судна... Неможливо уявити біль від втрати рідних і близьких", - написав Дятлов.

При катастрофі Ан-26 в Чугуєві загинув син депутата і ветерана АТО

фото: скрін поста facebook.com/Dyatlov.I

Як уточнили на сайті "Преступности.НЕТ" із посиланням на джерела у ЗСУ, Володимир в листопаді мав відсвяткувати свій 21-й день народження.

Батько загиблого хлопця Вадим Олабін є полковником СБУ у відставці, він брав участь у бойових діях на Донбасі, нині - на пенсії.

Раніше повідомлялося, що єдиний вцілілий в авіакатастрофі в Чугуєві розповів всю правду про трагічні події, які призвели до загибелі 26 людей.

Також ми писали про те, що в мережу потрапили передбачувані списки всіх, хто був на борту літака, а також перші фото студентів.

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