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Крушение вертолета под Николаевом: появилось видео с места катастрофы

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Николаевская область, Суббота 17 июля 2021 12:37
Крушение вертолета под Николаевом: появилось видео с места катастрофы Фото: катастрофа вертолета Ми-2 под Николаевом (mk.dsns.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Под Николаевом потерпел крушение вертолет Ми-2 с двумя людьми на борту, и в результате авиакатастрофы никто не выжил. Воздушное судно принадлежало частному агропредприятию "Меридиан-Авиа-Агро".

Трагическое ЧП произошло рано утром, а сообщение о пожаре после падения вертолета поступило спасателям около 05:45, рассказали в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Вертолет упал на поле возле села Зайве Константиновской территориальной общины. Пожар удалось полностью ликвидировать около половины седьмого.

Крушение вертолета под Николаевом: появилось видео с места катастрофыКрушение вертолета под Николаевом: появилось видео с места катастрофы

Под Николаевом потерпел крушение вертолет Ми-2 с 2 людьми на борту (фото: mk.dsns.gov.ua)

На месте крушения работает полиция и сотрудники ГСЧС. Почему вертолет рухнул - пока остается неизвестным, детали и обстоятельства выясняются.

В сети появилось видео с места авиакатастрофы. Кадры снял корреспондент издания "Новости-N".

Отмечается, что двигатель вертолета после падения мог еще работать, так как втулка несущего винта зарылась глубоко в землю. Также стало известно, что оба члена экипажа оказались зажаты обломками вертолета.

Как выяснилось, вертолет направлялся для проведения авиахимработ в Херсонскую область.

Видео: под Николаевом разбился вертолет Ми-2 утром 17 июля

Видео: в результате крушения вертолета Ми-2 под Николаевом погибли двое людей

Напомним, 6 июля в Польше в озеро упал вертолет с украинцами на борту, в результате чего пострадало несколько человек.

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