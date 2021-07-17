Крушение вертолета под Николаевом: появилось видео с места катастрофы

Под Николаевом потерпел крушение вертолет Ми-2 с двумя людьми на борту, и в результате авиакатастрофы никто не выжил. Воздушное судно принадлежало частному агропредприятию "Меридиан-Авиа-Агро".

Трагическое ЧП произошло рано утром, а сообщение о пожаре после падения вертолета поступило спасателям около 05:45, рассказали в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Вертолет упал на поле возле села Зайве Константиновской территориальной общины. Пожар удалось полностью ликвидировать около половины седьмого.

Под Николаевом потерпел крушение вертолет Ми-2 с 2 людьми на борту (фото: mk.dsns.gov.ua)

На месте крушения работает полиция и сотрудники ГСЧС. Почему вертолет рухнул - пока остается неизвестным, детали и обстоятельства выясняются.

В сети появилось видео с места авиакатастрофы. Кадры снял корреспондент издания "Новости-N".

Отмечается, что двигатель вертолета после падения мог еще работать, так как втулка несущего винта зарылась глубоко в землю. Также стало известно, что оба члена экипажа оказались зажаты обломками вертолета.

Как выяснилось, вертолет направлялся для проведения авиахимработ в Херсонскую область.

Видео: под Николаевом разбился вертолет Ми-2 утром 17 июля

Видео: в результате крушения вертолета Ми-2 под Николаевом погибли двое людей