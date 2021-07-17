Аварія вертольота під Миколаєвом: з'явилося відео з місця катастрофи
Під Миколаєвом зазнав аварії вертоліт Мі-2 з двома людьми на борту, і в результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. Повітряне судно належало приватному агропідприємству "Меридіан-Авіа-Агро".
Трагічна НП сталася рано вранці, а повідомлення про пожежу після падіння вертольота надійшло рятувальникам близько 05:45, розповіли в прес-службі ДСНС у Миколаївській області.
Вертоліт впав на поле біля села Зайве Костянтинівської територіальної громади. Пожежу вдалося повністю ліквідувати близько половини сьомого.
Під Миколаєвом зазнав аварії вертоліт Мі-2 з 2 людьми на борту (фото: mk.dsns.gov.ua)
На місці аварії працює поліція і співробітники ДСНС. Чому вертоліт впав - поки залишається невідомим, деталі та обставини з'ясовуються.
У мережі з'явилося відео з місця авіакатастрофи. Кадри зняв кореспондент видання "Новини-N".
Зазначається, що двигун вертольота після падіння міг ще працювати, оскільки втулка несучого гвинта зарилася глибоко в землю. Також стало відомо, що обидва члени екіпажу виявилися затиснуті уламками вертольота.
Як з'ясувалося, вертоліт прямував для проведення авіахімробіт до Херсонської області.
Відео: під Миколаєвом розбився вертоліт Мі-2 вранці 17 липня
Відео: в результаті аварії вертольота Мі-2 під Миколаєвом загинули двоє людей
Нагадаємо, 6 липня в Польщі в озеро впав вертоліт з українцями на борту, внаслідок чого постраждало кілька людей.