Опубликовано видео падения вертолета с украинцами в озеро в Польше

В Польше 6 июля в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве упал вертолет с украинцами на борту . Появилось видео с моментом падения крылатой машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео RadioOlsztynTV BIS .

На опубликованных кадрах видно, как вертолет пролетает над озером и в какой-то момент резко снижается и падает в воду. Камера зафиксировала мужчину, который в это время находился в лодке. Он, увидев крушение крылатой машины, тут же бросается к мотору, заводит его. Пришел ли владелец катера на помощь пострадавшим, неизвестно. Запись на этом обрывается.

Напомним, после крушения вертолета трое украинцев находятся в больнице. Как сообщили РБК-Украина в МИД, их жизни ничего не угрожает.

По словам спикера министерства Олега Николенко, украинские граждане получили травмы: пилот и двое пассажиров. Им оказывается консульская помощь. Кроме того, посольство Украины взаимодействует с местными властями.