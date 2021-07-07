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Опубликовано видео падения вертолета с украинцами в озеро в Польше

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Варшава, Среда 07 июля 2021 21:28
Опубликовано видео падения вертолета с украинцами в озеро в Польше Фото: опубликовано видео крушения вертолета в Польше с украинцами на борту (фото rmf24.pl)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Польше 6 июля в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве упал вертолет с украинцами на борту. Появилось видео с моментом падения крылатой машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео RadioOlsztynTV BIS.

На опубликованных кадрах видно, как вертолет пролетает над озером и в какой-то момент резко снижается и падает в воду. Камера зафиксировала мужчину, который в это время находился в лодке. Он, увидев крушение крылатой машины, тут же бросается к мотору, заводит его. Пришел ли владелец катера на помощь пострадавшим, неизвестно. Запись на этом обрывается.

Напомним, после крушения вертолета трое украинцев находятся в больнице. Как сообщили РБК-Украина в МИД, их жизни ничего не угрожает.

По словам спикера министерства Олега Николенко, украинские граждане получили травмы: пилот и двое пассажиров. Им оказывается консульская помощь. Кроме того, посольство Украины взаимодействует с местными властями.

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Польша авиакатастрофа украинцы
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