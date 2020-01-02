Крушение самолета в Казахстане: в сеть попало видео момента катастрофы

В Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел в 7:05 по местному времени из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

Сейчас в сети появилось видео, на котром показан момент начала самой катастрофы. Ролик опубликован на YouTube.

Момент авиакатастрофы в Каъзахстане (YouTube)

По данным следствия, причиной катастрофы могла быть ошибка пилотов или техническая неисправность в системе навигации.

Отметим, в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлены 8 детей в сознании с политравмами. Также в другую больницу доставлены 5 взрослых с политравмами. Еще в одном медицинском учреждении находятся 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране. Также по поручению президента Казахстана Касим-Жомарт Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

Также очевидцы потерпевшего крушение самолета в Казахстане рассказали об авиакатастрофе. Пассажиры выбирались из лайнера по обледенелому крылу через иллюминатор.