Катастрофа літака в Казахстані: у мережу потрапило відео моменту катастрофи

У мережі з'явилося відео початку авіакатастрофи в Казахстані
У Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 чоловік. Літак вилетів о 7:05 за місцевим часом з аеропорту Алма-Ати і прямував в Нур-Султан. При зльоті він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.
Зараз в мережі з'явилося відео, на якому показаний момент початку самої катастрофи. Ролик опублікований на YouTube.
Момент авіакатастрофи в Каъзахстане (YouTube)
За даними слідства, причиною катастрофи могла бути помилка пілотів або технічна несправність у системі навігації.
Зазначимо, Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлені 8 дітей у свідомості з політравмами. Також в іншу лікарню доставлені 5 дорослих з політравмами. Ще в одному медичному закладі знаходяться 17 пацієнтів у вкрай важкому стані.
У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ Казахстану початок розслідування авіакатастрофи в країні. Також за дорученням президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва створена урядова комісія на чолі з прем'єр-міністром.
очевидці потерпілого катастрофу літака в Казахстані розповіли про авіакатастрофу. Пасажири вибиралися з лайнера за обледенелому крила через ілюмінатор.