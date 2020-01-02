Катастрофа літака в Казахстані: у мережу потрапило відео моменту катастрофи

У Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 чоловік. Літак вилетів о 7:05 за місцевим часом з аеропорту Алма-Ати і прямував в Нур-Султан. При зльоті він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.

Зараз в мережі з'явилося відео, на якому показаний момент початку самої катастрофи. Ролик опублікований на YouTube.

Момент авіакатастрофи в Каъзахстане (YouTube)

За даними слідства, причиною катастрофи могла бути помилка пілотів або технічна несправність у системі навігації.

Зазначимо, Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлені 8 дітей у свідомості з політравмами. Також в іншу лікарню доставлені 5 дорослих з політравмами. Ще в одному медичному закладі знаходяться 17 пацієнтів у вкрай важкому стані.

У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ Казахстану початок розслідування авіакатастрофи в країні. Також за дорученням президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва створена урядова комісія на чолі з прем'єр-міністром.

очевидці потерпілого катастрофу літака в Казахстані розповіли про авіакатастрофу. Пасажири вибиралися з лайнера за обледенелому крила через ілюмінатор.