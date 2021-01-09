Крушение Boeing 737-500 в Индонезии: названа основная версия катастрофы

Крушение Boeing 737-500 в Индонезии (коллаж: РБК-Украина)

В Индонезии в субботу 9 января потерпел крушение самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. В момент катастрофы на его борту находилось более 60 человек, среди которых пассажиры и члены экипажа. Сначала самолет исчез с радаров, после чего перестал отвечать диспетчерам. Обрыв связи произошел почти сразу после вылета из Джакарты около 14:30 по местному времени. Что известно о причинах крушения, а также где сейчас находится лайнер и что рассказывают очевидцы – читайте ниже.

Сервис Flightradar24 сообщил в Twitter, что самолет потерял более трех километров высоты менее чем за одну минуту. Это случилось примерно через четыре минуты после вылета из Джакарты. Лайнер, выполнявший рейс SJ182, направлялся в Понтианак — административный центр индонезийской провинции Западный Калимантан.

Информация о рейсе от Flightradar24 (скриншот: Twitter)

Жители близлежащих островов, как пишут местные СМИ, услышали два взрыва, а затем обнаружили обломки. Также местные жители нашли спутанный моток кабеля и проводов, который, предположительно, является частью пропавшего самолета. Его передали властям.

Обломки Boeing 737-500 (фото: twitter.com/breakingavnews)

Информации о возможных причинах катастрофы пока нет. Родственники пассажиров рейса начали собираться в аэропорту Джакарты, где был организован кризисный центр. Они ждут информации от официальных лиц, однако Sriwijaya Air заявила, что еще собирает более подробную информацию о рейсе, прежде чем сделать более полное заявление.

По данным Flightradar24, возраст самолета составлял 27 лет, а в момент вылета в аэропорту шел дождь, пишет Reuters. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность лайнера.

Посольство Украины в Индонезии проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета индонезийских авиалиний SJ182. Самолет исчез с радаров, пролетая над акваторией Яванского моря.

Напомним, что министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию об авиакатастрофе в Индонезии.