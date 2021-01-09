Аварія Boeing 737-500 в Індонезії: названа основна версія катастрофи

Аварії Boeing 737-500 в Індонезії (колаж: РБК-Україна)

В Індонезії в суботу 9 січня зазнав аварії літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air. У момент катастрофи на його борту знаходилося понад 60 осіб, серед яких пасажири та члени екіпажу. Спочатку літак зник з радарів, після чого перестав відповідати диспетчерам. Обрив зв'язку стався майже одразу після вильоту з Джакарти близько 14:30 за місцевим часом. Що відомо про причини катастрофи, а також де зараз знаходиться лайнер і що розповідають очевидці – читайте нижче.

Сервіс Flightradar24 повідомив в Twitter, що літак втратив понад три кілометри висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти. Лайнер, що виконував рейс SJ182, прямував у Понтіанак — адміністративний центр індонезійської провінції Східний Калімантан.

Інформація про рейс від Flightradar24 (скріншот: Twitter)

Мешканці довколишніх островів, як пишуть місцеві ЗМІ, почули два вибухи, а потім виявили уламки. Також місцеві жителі знайшли спутаний моток кабелю і проводів, який, імовірно, є частиною зниклого літака. Його передали владі.

Уламки Boeing 737-500 (фото: twitter.com/breakingavnews)

Інформації про можливі причини катастрофи поки немає. Родичі пасажирів рейсу почали збиратися в аеропорту Джакарти, де був організований кризовий центр. Вони чекають інформації від офіційних осіб, проте Sriwijaya Air заявила, що ще збирає більш детальну інформацію про рейс, перш ніж зробити більш повну заяву.

За даними Flightradar24, вік літака становив 27 років, а в момент вильоту в аеропорту йшов дощ, пише Reuters. За попередніми даними, причиною катастрофи могла стати технічна несправність лайнера.

Посольство України в Індонезії перевіряє інформацію про наявність громадян України на борту літака індонезійських авіаліній SJ182. Літак зник з радарів, пролітаючи над акваторією Яванського моря.

Нагадаємо, що міністр транспорту Індонезії Буди Карья Сумади підтвердив інформацію про авіакатастрофу в Індонезії.