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Крушение Ан-26 в Чугуеве: на борту был сын штурмана Ил-76, сбитого над Луганском

Чугуев, Суббота 26 сентября 2020 10:19
Крушение Ан-26 в Чугуеве: на борту был сын штурмана Ил-76, сбитого над Луганском
Авиакатастрофа Ан-26 в Чугуеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

На борту самолета Ан-26, который потерпел катастрофу в Чугуеве, был сын погибшего украинского героя

Одним из курсантов, находившихся на борту самолета ВСУ Ан-26, что разбился 25 сентября в Харьковской области, был Александр Скочков. Курсант Харьковского университета Воздушных сил Вооруженных сил Украины - сын штурмана Ил-76, который сбили террористы в 2014-м над Луганском.

Пока что судьба парня до конца не известно, но он числится в списке курсантов, что были в момент крушения на борту военного самолета, пишет Obozrevarel.

На Facebook-странице Александра значится, что он родом из Запорожской области (Мелитополь).

Крушение Ан-26 в Чугуеве: на борту был сын штурмана Ил-76, сбитого над ЛуганскомКрушение Ан-26 в Чугуеве: на борту был сын штурмана Ил-76, сбитого над Луганском

Фото: facebook.com/Александр Скочков

Игорь Скочков, отец парня, был штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады ВСУ. Он стал одним из 49 погибших 14 июня 2014 года в результате катастрофы с самолетом Ил-76, который был сбит террористами в небе над Луганском.

Напомним, что военный самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров, одного в последний момент не допустили к полету). По последним данным найдены тела 23 погибших, еще 2 человека пострадали (один был в крайне тяжелом состоянии, и умер в больнице утром 26 сентября). Поиски остальных продолжаются.

Обновлено: на месте катастрофы нашли тела всех 25 погибших при крушении. Теперь вместе с умершим в больнице число жертв катастрофы составляет 26 человек.

Среди погибших курсанты 3 и 4 курсов Харьковского университета Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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