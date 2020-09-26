Катастрофа Ан-26 в Чугуєві: на борту був син штурмана Іл-76, збитого над Луганськом

Авіакатастрофа Ан-26 в Чугуєві (колаж: РБК-Україна)

На борту літака Ан-26, який зазнав катастрофу у Чугуєві, був син загиблого українського героя

Одним з курсантів, які перебували на борту літака ЗСУ Ан-26, що розбився 25 вересня у Харківській області, був Олександр Скочков. Курсант Харківського університету Повітряних сил Збройних сил України - син штурмана Іл-76, який збили терористи в 2014-му над Луганськом.

Поки що доля хлопця до кінця не відома, але він числиться в списку курсантів, що були в момент аварії на борту військового літака, пише Obozrevarel.

На Facebook-сторінці Олександра значиться, що він родом із Запорізької області (Мелітополь).

Фото: facebook.com/Олександр Скочков

Ігор Скочков, батько хлопця, був штурманом авіаційної ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади ЗСУ. Він став одним з 49 загиблих 14 червня 2014 року в результаті катастрофи з літаком Іл-76, який був збитий терористами в небі над Луганськом.

Нагадаємо, що військовий літак Ан-26 зазнав аварії увечері 25 вересня. На борту перебували 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів, одного в останній момент не допустили до польоту). За останніми даними знайдені тіла 23 загиблих, ще 2 людини постраждали (один - у вкрай важкому стані і помер у лікарні 26 вересня). Пошуки решти тривають.

Оновлено: на місці катастрофи знайшли тіла всіх 25 загиблих при катастрофі. Тепер разом з померлим в лікарні число жертв катастрофи становить 26 осіб.

Серед загиблих курсанти 3 і 4 курсів Харківського університету Повітряних сил Збройних сил України.