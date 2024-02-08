Круасан з "сюрпризом". У Дніпрі покупці знайшли в їжі черв'яків (фото)

Деталі ситуації

Так, 7 лютого у соцмережах з'явилися фото, на яких, зі слів автора, можна побачити круасан з популярною мережі. Випічку з лососем продали у коробці, на яку вилізли паразити.

На фото можна побачити черв'яків, які, ймовірно, були у сирій рибі.

"Круасани з лососем з Le Silpo виявилися з сюрпризом... Покупцям дістався круасан з рибними паразитами", - йшлося у дописі.

Чи звернулися покупці до адміністрації магазину, а також чи написали вони скаргу на паразитів в їжі - не повідомляється.

Круасан з паразитами (фото: instagram.com/huevyi_dnepr)

Як реагує мережа

Користувачів обурив огидний "сюрприз" у круасані. У коментарях вони пишуть:

"Ледь не знудило від фото"

"Чистий білок"

"Ну ось навіщо я на це подивилася".

Чи можна їсти рибу з черв'яками

Паразити - доволі розповсюджена проблема. Найчастіше глистів можна помітити у сирій рибі, у морській та річковій. Якщо ви побачили паразитів, їсти таку рибу категорично заборонено. Окрім цього, після контакту з зараженим продуктом обов'язково мийте руки, а також обробіть окропом усі предмети, на яких лежала риба (виделки, ножі, тарілки, дошки тощо).

Як дізнатися, що в рибі є черв'яки:

риба з глистами неприємно пахне

луска дуже легко "відлітає" від шкірки

очі та шкіра риби покриті слизом

зябра мають характерний болотний колір.

Аби вберегтися від риби з гельмінтами, дотримуйтесь правил: заморожування, правильний посол та термообробка. Не слід їсти рибу, якщо ви не впевнені, що її правильно зберігали та готували.