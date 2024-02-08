Круассан с "сюрпризом". В Днепре покупатели нашли в еде червяков (фото)

Детали ситуации

Так, 7 февраля в соцсетях появились фото, на которых, по словам автора, можно увидеть круассан из популярной сети. Выпечку с лососем продали в коробке, на которую вылезли паразиты.

На фото можно увидеть червей, которые, вероятно, изначально находились в сырой рыбе.

"Круасаны с лососем из Le Silpo оказались с сюрпризом... Покупателям достался круассан с рыбными паразитами", - говорилось в сообщении.

Обратились ли покупатели в администрацию магазина, а также написали ли они жалобу на паразитов в еде - не сообщается.

Круассан с паразитами (фото: instagram.com/huevyi_dnepr)

Как реагирует сеть

Пользователей возмутил отвратительный "сюрприз" в круассане. В комментариях они пишут:

"Чуть не стошнило от фото"

"Чистый белок"

"Ну вот для чего я на это посмотрела".

Можно ли есть рыбу с червями

Паразиты - довольно распространенная проблема. Чаще глистов можно заметить в сырой рыбе, в морской и речной. Если вы увидели паразитов, есть такую рыбу запрещено. Кроме того, после контакта с зараженным продуктом обязательно мойте руки, а также обработайте кипятком все предметы, на которых лежала рыба (вилки, ножи, тарелки, доски и т.п.).

Как узнать, что в рыбе есть черви:

рыба с глистами неприятно пахнет

чешуя очень легко "отлетает" от кожуры

глаза и кожа рыбы покрыты слизью

жабры имеют характерный болотный цвет.

Чтобы уберечься от рыбы с гельминтами, соблюдайте правила: замораживание, правильный посол и термообработка. Не следует есть рыбу, если вы не уверены, что ее правильно хранили и готовили.