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Круасан з "сюрпризом". У Дніпрі покупці знайшли в їжі черв'яків (фото)

Дніпро, Четвер 08 лютого 2024 15:24
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Круасан з "сюрпризом". У Дніпрі покупці знайшли в їжі черв'яків (фото) Чи можна їсти рибу з паразитами (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У Дніпрі покупці поскаржилися на те, що знайшли в їжі неприємний "сюрприз". Люди придбали круасан з рибою, але поласувати ним не наважилися.

Що відомо про інцидент та чим небезпечна риба з глистами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: місцевий паблік "ХДніпро" в Instagram, сайт Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Деталі ситуації

Так, 7 лютого у соцмережах з'явилися фото, на яких, зі слів автора, можна побачити круасан з популярною мережі. Випічку з лососем продали у коробці, на яку вилізли паразити.

На фото можна побачити черв'яків, які, ймовірно, були у сирій рибі.

"Круасани з лососем з Le Silpo виявилися з сюрпризом... Покупцям дістався круасан з рибними паразитами", - йшлося у дописі.

Чи звернулися покупці до адміністрації магазину, а також чи написали вони скаргу на паразитів в їжі - не повідомляється.

Круасан з &quot;сюрпризом&quot;. У Дніпрі покупці знайшли в їжі черв'яків (фото)

Круасан з &quot;сюрпризом&quot;. У Дніпрі покупці знайшли в їжі черв'яків (фото)

Круасан з &quot;сюрпризом&quot;. У Дніпрі покупці знайшли в їжі черв'яків (фото)

Круасан з паразитами (фото: instagram.com/huevyi_dnepr)

Як реагує мережа

Користувачів обурив огидний "сюрприз" у круасані. У коментарях вони пишуть:

  • "Ледь не знудило від фото"
  • "Чистий білок"
  • "Ну ось навіщо я на це подивилася".

Чи можна їсти рибу з черв'яками

Паразити - доволі розповсюджена проблема. Найчастіше глистів можна помітити у сирій рибі, у морській та річковій. Якщо ви побачили паразитів, їсти таку рибу категорично заборонено. Окрім цього, після контакту з зараженим продуктом обов'язково мийте руки, а також обробіть окропом усі предмети, на яких лежала риба (виделки, ножі, тарілки, дошки тощо).

Як дізнатися, що в рибі є черв'яки:

  • риба з глистами неприємно пахне
  • луска дуже легко "відлітає" від шкірки
  • очі та шкіра риби покриті слизом
  • зябра мають характерний болотний колір.

Аби вберегтися від риби з гельмінтами, дотримуйтесь правил: заморожування, правильний посол та термообробка. Не слід їсти рибу, якщо ви не впевнені, що її правильно зберігали та готували.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як обрати в магазині якісний оселедець, щоб не отруїтися.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чи можна годувати котів сирою рибою.

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риба паразиты
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