Круасан з "сюрпризом". У Дніпрі покупці знайшли в їжі черв'яків (фото)
У Дніпрі покупці поскаржилися на те, що знайшли в їжі неприємний "сюрприз". Люди придбали круасан з рибою, але поласувати ним не наважилися.
Що відомо про інцидент та чим небезпечна риба з глистами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: місцевий паблік "ХДніпро" в Instagram, сайт Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Деталі ситуації
Так, 7 лютого у соцмережах з'явилися фото, на яких, зі слів автора, можна побачити круасан з популярною мережі. Випічку з лососем продали у коробці, на яку вилізли паразити.
На фото можна побачити черв'яків, які, ймовірно, були у сирій рибі.
"Круасани з лососем з Le Silpo виявилися з сюрпризом... Покупцям дістався круасан з рибними паразитами", - йшлося у дописі.
Чи звернулися покупці до адміністрації магазину, а також чи написали вони скаргу на паразитів в їжі - не повідомляється.
Круасан з паразитами (фото: instagram.com/huevyi_dnepr)
Як реагує мережа
Користувачів обурив огидний "сюрприз" у круасані. У коментарях вони пишуть:
- "Ледь не знудило від фото"
- "Чистий білок"
- "Ну ось навіщо я на це подивилася".
Чи можна їсти рибу з черв'яками
Паразити - доволі розповсюджена проблема. Найчастіше глистів можна помітити у сирій рибі, у морській та річковій. Якщо ви побачили паразитів, їсти таку рибу категорично заборонено. Окрім цього, після контакту з зараженим продуктом обов'язково мийте руки, а також обробіть окропом усі предмети, на яких лежала риба (виделки, ножі, тарілки, дошки тощо).
Як дізнатися, що в рибі є черв'яки:
- риба з глистами неприємно пахне
- луска дуже легко "відлітає" від шкірки
- очі та шкіра риби покриті слизом
- зябра мають характерний болотний колір.
Аби вберегтися від риби з гельмінтами, дотримуйтесь правил: заморожування, правильний посол та термообробка. Не слід їсти рибу, якщо ви не впевнені, що її правильно зберігали та готували.
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