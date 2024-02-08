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Круассан с "сюрпризом". В Днепре покупатели нашли в еде червяков (фото)

Днепр, Четверг 08 февраля 2024 15:24
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Круассан с "сюрпризом". В Днепре покупатели нашли в еде червяков (фото) Можно ли есть рыбу с паразитами (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В Днепре покупатели пожаловались на то, что обнаружили в еде неприятный "сюрприз". Люди приобрели круассан с рыбой, но полакомиться им не решились.

Что известно об инциденте и чем опасна рыба с глистами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: местный паблик "ХДнепр" в Instagram, сайт Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

Детали ситуации

Так, 7 февраля в соцсетях появились фото, на которых, по словам автора, можно увидеть круассан из популярной сети. Выпечку с лососем продали в коробке, на которую вылезли паразиты.

На фото можно увидеть червей, которые, вероятно, изначально находились в сырой рыбе.

"Круасаны с лососем из Le Silpo оказались с сюрпризом... Покупателям достался круассан с рыбными паразитами", - говорилось в сообщении.

Обратились ли покупатели в администрацию магазина, а также написали ли они жалобу на паразитов в еде - не сообщается.

Круассан с &quot;сюрпризом&quot;. В Днепре покупатели нашли в еде червяков (фото)

Круассан с &quot;сюрпризом&quot;. В Днепре покупатели нашли в еде червяков (фото)

Круассан с &quot;сюрпризом&quot;. В Днепре покупатели нашли в еде червяков (фото)

Круассан с паразитами (фото: instagram.com/huevyi_dnepr)

Как реагирует сеть

Пользователей возмутил отвратительный "сюрприз" в круассане. В комментариях они пишут:

  • "Чуть не стошнило от фото"
  • "Чистый белок"
  • "Ну вот для чего я на это посмотрела".

Можно ли есть рыбу с червями

Паразиты - довольно распространенная проблема. Чаще глистов можно заметить в сырой рыбе, в морской и речной. Если вы увидели паразитов, есть такую рыбу запрещено. Кроме того, после контакта с зараженным продуктом обязательно мойте руки, а также обработайте кипятком все предметы, на которых лежала рыба (вилки, ножи, тарелки, доски и т.п.).

Как узнать, что в рыбе есть черви:

  • рыба с глистами неприятно пахнет
  • чешуя очень легко "отлетает" от кожуры
  • глаза и кожа рыбы покрыты слизью
  • жабры имеют характерный болотный цвет.

Чтобы уберечься от рыбы с гельминтами, соблюдайте правила: замораживание, правильный посол и термообработка. Не следует есть рыбу, если вы не уверены, что ее правильно хранили и готовили.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как выбрать в магазине качественную сельдь, чтобы не отравиться.

Кроме того, недавно стало известно, можно ли кормить кошек сырой рыбой.

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риба паразиты
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