Круассан с "сюрпризом". В Днепре покупатели нашли в еде червяков (фото)
В Днепре покупатели пожаловались на то, что обнаружили в еде неприятный "сюрприз". Люди приобрели круассан с рыбой, но полакомиться им не решились.
Что известно об инциденте и чем опасна рыба с глистами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: местный паблик "ХДнепр" в Instagram, сайт Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.
Детали ситуации
Так, 7 февраля в соцсетях появились фото, на которых, по словам автора, можно увидеть круассан из популярной сети. Выпечку с лососем продали в коробке, на которую вылезли паразиты.
На фото можно увидеть червей, которые, вероятно, изначально находились в сырой рыбе.
"Круасаны с лососем из Le Silpo оказались с сюрпризом... Покупателям достался круассан с рыбными паразитами", - говорилось в сообщении.
Обратились ли покупатели в администрацию магазина, а также написали ли они жалобу на паразитов в еде - не сообщается.
Круассан с паразитами (фото: instagram.com/huevyi_dnepr)
Как реагирует сеть
Пользователей возмутил отвратительный "сюрприз" в круассане. В комментариях они пишут:
- "Чуть не стошнило от фото"
- "Чистый белок"
- "Ну вот для чего я на это посмотрела".
Можно ли есть рыбу с червями
Паразиты - довольно распространенная проблема. Чаще глистов можно заметить в сырой рыбе, в морской и речной. Если вы увидели паразитов, есть такую рыбу запрещено. Кроме того, после контакта с зараженным продуктом обязательно мойте руки, а также обработайте кипятком все предметы, на которых лежала рыба (вилки, ножи, тарелки, доски и т.п.).
Как узнать, что в рыбе есть черви:
- рыба с глистами неприятно пахнет
- чешуя очень легко "отлетает" от кожуры
- глаза и кожа рыбы покрыты слизью
- жабры имеют характерный болотный цвет.
Чтобы уберечься от рыбы с гельминтами, соблюдайте правила: замораживание, правильный посол и термообработка. Не следует есть рыбу, если вы не уверены, что ее правильно хранили и готовили.
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