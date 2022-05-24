Кровать, душ и система нулевой гравитации: как выглядит самый быстрый самолет в мире Global 8000 (видео)

Канадский авиапроизводитель Bombardier похвастался своим новым детищем - корпоративным пассажирским самолетом Global 8000, обладающим самыми высокими показателями для бизнес джетов по скорости и дальности полета. Компания окрестила лайнер флагманом новой эры деловой авиации.

Какие технические характеристики, особенности и "плюшки" Global 8000, и как выглядит супер джет - в материале на Styler.

Нужно сказать, что Bombardier планировал начать поставки заказчикам Global 8000 в 2017 году, но сроки периодически сдвигались, проект улучшался. И вот сейчас производитель гордо представил свой венец творения.

Характеристики и "фишки" Global 8000

Максимальная скорость специализированного бизнес-самолета составляет до 0,94 Маха, то есть более 1150 км/ч. Такими показателями он обязан наличию инновационного крыла Smooth Flex и сверхэффективного двигателя Passport.

Самый быстрый бизнес джет в мире Global 8000 от Bombardier (фото: bombardier.com)

Также Global 8000 обладает наибольшей в отрасли дальностью полета 8000 морских миль - 14 816 километров. Как отмечают в компании, теперь становятся доступными эксклюзивные рейсы Дубай - Хьюстон, Сингапур - Лос-Анджелес, Лондон - Перт и многие другие.

Кстати, некоторые из характеристик Global 8000 были продемонстрированы год назад после демонстрационного полета на Global 7500. Самолет в сопровождении истребителя NASA F/A-18 неоднократно достигал скорости, превышающей 1,015 Маха, что является ключевым шагом к обеспечению максимальной рабочей скорости Маха (MMO) M0,94 и становлению самым быстрым бизнес-джетом в мире, а также самым быстрым в гражданской авиации со времен Concorde.

Во время демонстрационного полета самолет также стал первым самолетом транспортной категории, способным летать на сверхзвуковой скорости с экологически безопасным авиационным топливом (SAF).

Что в салоне Global 8000

Бизнес-джет Global 8000 имеет самый экологичный салон в отрасли с самой низкой высотой салона в своем классе - 884 метра при полете на высоте 12,5 км.

Самолет Global 8000 стал единственным бизнес-джетом с четырехзонным салоном.

Для комфорта пассажиров есть система циркадного освещения Soleil, которая помогает бороться с негативным эффектом при смене часовых поясов.

"В сочетании с инновационным сиденьем Nuage с первой в истории позицией невесомости пассажиры прибудут в пункт назначения обновленными и свежими", - говорится на сайте авиапроизводителя.

Сравнительные характеристики Global 8000 и модели предшественника Global 7500 (фото: instagram.com/bombardier_jets)

В новом самолете Global 8000 есть основной люкс с полноразмерной кроватью и душевой кабиной в собственной ванной комнате.

Джет рассчитан на 17 человек.

Салон коммерческого самолета Global 8000 (фото: bombardier.com)

Также установлены развлекательные системы в салоне и возможность подключения, интуитивно понятная сенсорная система Touch CMS и сенсорный OLED-диск, направленная звуковая система Bombardier l’Opéra и доступный 4K-монитор.

В кабине самолета установлена ​​знаменитая кабина экипажа Bombardier Vision с технологией электронного управления полетом нового поколения и сочетанием передовой авионики.

Кабина пилотов Global 8000 Bombardier (фото: bombardier.com)

Когда Global 8000 запустят в рейсы

Ожидается, что джет Global 8000 будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

Сейчас разработка самолета еще продолжается по плану.

Бизнес-джет Global 8000 от компании Bombardier (фото: bombardier.com)