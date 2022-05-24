Ліжко, душ і система нульової гравітації: як виглядає найшвидший літак у світі Global 8000 (відео)

Канадський авіавиробник Bombardier похвалився своїм новим дітищем - корпоративним пасажирським літаком Global 8000, що має найвищі показники для бізнес джетів по швидкості та дальності польоту. Компанія охрестила лайнер флагманом нової ери ділової авіації.

Які технічні характеристики, особливості і "плюшки" Global 8000, та як виглядає супер джет - в матеріалі на Styler.

Потрібно сказати, що Bombardier планував почати поставки замовникам Global 8000 у 2017 році, але терміни періодично зрушувалися, проект покращувався. І ось зараз виробник гордо представив свій вінець творіння.

Характеристики та "фішки" Global 8000

Максимальна швидкість спеціалізованого бізнес-літака становить до 0,94 Маха, тобто понад 1150 км/ч. Такими показниками він зобов'язаний наявності інноваційного крила Smooth Flex і надефективного двигуна Passport.

Найшвидший бізнес джет у світі Global 8000 від Bombardier (фото: bombardier.com)

Також Global 8000 володіє найбільшою в галузі дальністю польоту 8000 морських миль - 14 816 кілометрів. Як відзначають в компанії, тепер стають доступними ексклюзивні рейси Дубай - Х'юстон, Сінгапур - Лос-Анджелес, Лондон - Перт і багато інших.

До речі, деякі з характеристик Global 8000 були продемонстровані рік тому після демонстраційного польоту на Global 7500. Літак у супроводі винищувача NASA /A-18 неодноразово досягав швидкості, що перевищує 1,015 Маха, що є ключовим кроком до забезпечення максимальної робочої швидкості Маха (MMO) M0,94 і становленню найшвидшим бізнес-джетом у світі, а також найшвидшим в цивільній авіації з часів Concorde.

Під час демонстраційного польоту літак також став першим літаком транспортної категорії, здатним літати на надзвуковій швидкості з екологічно безпечним авіаційним паливом (SAF).

Що в салоні Global 8000

Бізнес-джет Global 8000 має найекологічніший салон в галузі з найнижчою висотою салону у своєму класі - 884 метри при польоті на висоті 12,5 км.

Літак Global 8000 став єдиним бізнес-джетом з чотирьохзонним салоном.

Для комфорту пасажирів є система циркадного освітлення Soleil, яка допомагає боротися з негативним ефектом при зміні часових поясів.

"У поєднанні з інноваційним сидінням Nuage з першою в історії позицією невагомості пасажири прибудуть в пункт призначення оновленими і свіжими", - йдеться на сайті авіавиробника.

Порівняльні характеристики Global 8000 і моделі попередника Global 7500 (фото: instagram.com/bombardier_jets)

У новому літаку Global 8000 є основний люкс з повнорозмірним ліжком і душовою кабіною у власній ванній кімнаті.

Джет розрахований на 17 осіб.

Салон комерційного літака Global 8000 (фото: bombardier.com)

Також встановлені розважальні системи в салоні та можливість підключення, інтуїтивно зрозуміла сенсорна система Touch CMS і сенсорний OLED-диск, спрямована звукова система Bombardier l'opéra і доступний 4K-монітор.

У кабіні літака встановлена знаменита кабіна екіпажу Bombardier Vision з технологією електронного управління польотом нового покоління і поєднанням передової авіоніки.

Кабіна пілотів Global 8000 Bombardier (фото: bombardier.com)

Коли Global 8000 запустять у рейси

Очікується, що джет Global 8000 буде введений в експлуатацію в 2025 році.

Зараз розробка літака ще триває за планом.

Бізнес-джет Global 8000 від компанії Bombardier (фото: bombardier.com)