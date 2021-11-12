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Крошки панды-близнецы встретились после разлуки и стали звездами сети: самое милое видео

Автор: Светлана Мащенко

Крошечные панды-близнецы стали звездами социальной сети, когда встретились после разлуки.

Произошло это в Берлинском зоопарке, а кадрами поделились в Instagram сотрудники, ухаживающие за малышами.

Известно, что малышам-близнецам всего два месяца. Сейчас каждый из них весит уже по три килограмма.

А при встрече после расставания они обнюхивают друг друга и трутся шерстками. Скоро малышей ждет встреча с их мамой.

"Наши близнецы панды проходят пробный курс и вместе проводят время в обнимку. Они с удовольствием прижимаются друг к другу и обнюхиваются. Их мама Мэн Мэн находится всего в нескольких метрах и ест бамбук и яблоки", - подписаны кадры.

Стоит отметить, что большие панды еще недавно являлись вымирающим видом - на данный момент в дикой среде их всего около 2 тысяч.

Рацион панды на 99% состоит из бамбука, поеданию которого она посвящает 12 часов в день.

Ранее мы писали, что женщина в супермаркете нацепила на маленькую собачку защитную маску и прославилась в сети.

Также сообщалось, что в Чернобыле в кадр попали редкие животные - появились самые красочные фото с зоны отчуждения.

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