Крихітки панди-близнюки зустрілися після розлуки і стали зірками мережі: наймиліше відео

Відомо, що малюкам-близнюкам всього два місяці. Зараз кожен з них важить вже по три кілограми.

А при зустрічі після розставання вони обнюхують один одного і труться шерстками. Скоро малюків чекає зустріч з їхньою мамою.

"Наші близнюки панди проходять пробний курс і разом проводять час, обійнявшись. Вони із задоволенням притискаються один до одного та обнюхуються. Їх мама Мен Мен знаходиться всього в декількох метрах і їсть бамбук та яблука", - підписані кадри.

Варто зазначити, що великі панди ще недавно були вимираючим видом - нині в дикому середовищі їх всього близько 2 тисяч.

Раціон панди на 99% складається з бамбука, поїданню якого вона присвячує 12 годин на день.