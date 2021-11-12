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Крихітки панди-близнюки зустрілися після розлуки і стали зірками мережі: наймиліше відео

Автор: Світлана Мащенко

Крихітні панди-близнюки стали зірками соціальної мережі, коли зустрілися після розлуки.

Сталося це в Берлінському зоопарку, а кадрами поділилися в Instagram співробітники, які доглядають за малюками.

Відомо, що малюкам-близнюкам всього два місяці. Зараз кожен з них важить вже по три кілограми.

А при зустрічі після розставання вони обнюхують один одного і труться шерстками. Скоро малюків чекає зустріч з їхньою мамою.

"Наші близнюки панди проходять пробний курс і разом проводять час, обійнявшись. Вони із задоволенням притискаються один до одного та обнюхуються. Їх мама Мен Мен знаходиться всього в декількох метрах і їсть бамбук та яблука", - підписані кадри.

Варто зазначити, що великі панди ще недавно були вимираючим видом - нині в дикому середовищі їх всього близько 2 тисяч.

Раціон панди на 99% складається з бамбука, поїданню якого вона присвячує 12 годин на день.

Раніше ми писали, що жінка в супермаркеті начепила на маленьку собачку захисну маску і прославилася в мережі.

Також повідомлялося, що у Чорнобилі в кадр потрапили рідкісні тварини - з'явилися мальовничі фото з зони відчуження.

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